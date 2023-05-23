Турист из Австралии пропал в горах Алматы
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Казахстанские волонтеры сообщили о розыске пропавшего в горах Алматы туриста из Австралии. В ДЧС подтвердили, что приступили к поискам иностранца, передает корреспондент NUR.KZ.
Информация о пропаже мужчины появилась на Instagram-странице volontery_almaty_lider.kz.
Согласно данным волонтеров, пропал гражданин Австралии Нerd Jake Michael 1995 года рождения. 21 мая он вышел из хостела "727" в Алмалинском районе Алматы, планируя подняться на Большое Алматинское озеро (БАО). С тех пор о нем ничего не известно.
Приметы пропавшего: худощавое телосложение, темные короткие волосы, карие глаза. Есть небольшие усы и борода, а также лысина.
В Департаменте по ЧС Алматы корреспонденту NUR.KZ подтвердили пропажу интуриста.
Как рассказали в ведомстве, еще вчера в 22:25 на поиски мужчины в Бостандыкский район Алматы (окрестности БАО) были направлены спасатели Республиканского оперативно-спасательного отряда, Службы спасения 109, волонтеры "Доброспас".
"Сообщение поступило от оперативного дежурного ЦОУ Департамента полиции Алматы: 21 мая мужчина вышел из своего номера в хостеле, предположительно, в сторону БАО и не вернулся. Создан оперативный штаб, задействованы все экстренные службы города, дрон", - сообщили в ДЧС.
Что делать при пропаже человека
Согласно информации на единой платформе госорганов РК, при пропаже человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер 102 или лично в ближайшем отделении. Информация, которую важно предоставить в полицию, следующая:
- личные данные пропавшего – имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок;
- сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.
Если речь идет о ребенке, то обращаться в полицию следует как можно быстрее. В полиции обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека. Для подачи такого заявления не существует временных ограничений.
Ошибочно полагать, что обращаться можно лишь по прошествии 3 дней с момента исчезновения человека.
В это же время надо начать проводить собственное мини-расследование – обзванивать друзей, коллег, места, где любил бывать человек, проехать маршрутом, которым исчезнувший пользовался ежедневно.
Как найти самостоятельно человека, пропавшего без вести
При самостоятельных поисках можно использовать следующие методы:
- поиск при помощи специализированных интернет-сервисов;
- привлечение добровольческих отрядов – волонтеров;
- разработка макета листовки о поиске, размещение объявления в социальных сетях (городские паблики, специализированные группы) с просьбой о репостах;
- обращение в местные СМИ с просьбой о размещении рекламной бегущей строки о поиске, или даже целого репортажа в новостях;
- расклейка листовок; периодический обзвон и по возможности личное посещение медицинских учреждений; изучение сводок.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2021666-turist-iz-avstralii-propal-v-gorah-almaty/