Турист из Австралии пропал в горах Алматы

Мужчина в горах. Иллюстративное фото: pixabay.com

Казахстанские волонтеры сообщили о розыске пропавшего в горах Алматы туриста из Австралии. В ДЧС подтвердили, что приступили к поискам иностранца, передает корреспондент NUR.KZ.

Информация о пропаже мужчины появилась на Instagram-странице volontery_almaty_lider.kz.

Согласно данным волонтеров, пропал гражданин Австралии Нerd Jake Michael 1995 года рождения. 21 мая он вышел из хостела "727" в Алмалинском районе Алматы, планируя подняться на Большое Алматинское озеро (БАО). С тех пор о нем ничего не известно.

Приметы пропавшего: худощавое телосложение, темные короткие волосы, карие глаза. Есть небольшие усы и борода, а также лысина.

В Департаменте по ЧС Алматы корреспонденту NUR.KZ подтвердили пропажу интуриста.

Как рассказали в ведомстве, еще вчера в 22:25 на поиски мужчины в Бостандыкский район Алматы (окрестности БАО) были направлены спасатели Республиканского оперативно-спасательного отряда, Службы спасения 109, волонтеры "Доброспас".

"Сообщение поступило от оперативного дежурного ЦОУ Департамента полиции Алматы: 21 мая мужчина вышел из своего номера в хостеле, предположительно, в сторону БАО и не вернулся. Создан оперативный штаб, задействованы все экстренные службы города, дрон", - сообщили в ДЧС.

Что делать при пропаже человека

Согласно информации на единой платформе госорганов РК, при пропаже человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер 102 или лично в ближайшем отделении. Информация, которую важно предоставить в полицию, следующая:

личные данные пропавшего – имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок;

сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.

Если речь идет о ребенке, то обращаться в полицию следует как можно быстрее. В полиции обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека. Для подачи такого заявления не существует временных ограничений.

Ошибочно полагать, что обращаться можно лишь по прошествии 3 дней с момента исчезновения человека.

В это же время надо начать проводить собственное мини-расследование – обзванивать друзей, коллег, места, где любил бывать человек, проехать маршрутом, которым исчезнувший пользовался ежедневно.

Как найти самостоятельно человека, пропавшего без вести

При самостоятельных поисках можно использовать следующие методы:

поиск при помощи специализированных интернет-сервисов;

привлечение добровольческих отрядов – волонтеров;

разработка макета листовки о поиске, размещение объявления в социальных сетях (городские паблики, специализированные группы) с просьбой о репостах;

обращение в местные СМИ с просьбой о размещении рекламной бегущей строки о поиске, или даже целого репортажа в новостях;

расклейка листовок; периодический обзвон и по возможности личное посещение медицинских учреждений; изучение сводок.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2021666-turist-iz-avstralii-propal-v-gorah-almaty/