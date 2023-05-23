Массовое отравление школьниц произошло в Алматинской области (видео)

Врачи. Иллюстративное фото: astana.gov.kz

В селе Байтерек в Алматинской области на прошлой неделе 10 учениц школы отравились неизвестным веществом. Сейчас санэпидемиологи проводят проверку магазина и столовой, передает телеканал "Алматы".

По данным телеканала, причиной отравления могли стать хрустящие палочки, разрекламированные в соцсетях. Сообщается, что все 10 отравившихся девочек покупали снэки в одном магазине.

"Мы купили в магазине "китайские палочки", их и ели", - рассказала одна из отравившихся учениц

По словам девочки, соленые палочки они купили вместе с подругами в прошлую пятницу. 10 учащихся скинулись на одну пачку.

"Все девочки, которые ели палочки отравились. Слава богу, мою дочь отпустили в тот же день. У нее было легкое недомогание и тошнота. Почему в магазинах продают непонятные вещи, из чего сделаны палочки, тоже непонятно?" - возмущена родительница.

В районной больнице факт массового отравления подтвердили. Вот только, что стало причиной недомогания у детей, там пока затрудняются ответить.

"Были проведены все необходимые мероприятия. Из 10 детей 3 были госпитализированы со средней степенью тяжести в инфекционное отделение. А 7 детей направлены на амбулаторное наблюдение", - сообщила заместитель главного врача по лечебной работе ЦРБ Енбекшиказахского района Диана Сулейманова.

По словам медиков, детей выпишут в ближайшее время.

Как сообщает телеканал, санэпидемиологи не исключают, что отравиться ученицы могли и в столовой школы. Однако директор учебного заведения эту информацию опровергла, заявив, что в столовой обедают свыше 1600 учеников и педагоги. С ними все в порядке, отравление выявили только у девочек, евших хрустящие палочки.

К слову, товар уже отправили на экспертизу.

"На момент расследования палочек неизвестного происхождения в продаже не оказалось. Прием и реализация продуктов проводилась без сопроводительных документов, подтверждающих происхождение, качество и безопасность. Товар был доставлен из города Алматы", - пояснил пресс-секретарь областного департамента санитарно-эпидемиологического контроля Темирлан Айтбаев.

Торговцы заявили, что это была лишь пробная партия, и после инцидента - товар и вовсе сняли с продажи.

"Наш минус в том, что мы купили товар и даже не знали, что там написано, какой срок годности, так как на китайском было написано. Кроме того, поставщик добросовестный был, вот и не проверяли", - рассказала продавец Роза Жаникулова.

Между тем, санэпидемиологи уже направили все данные в полицию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2021641-desyat-shkolnits-otravilis-v-almatinskoy-oblasti-video/