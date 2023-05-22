Беременная актюбинка стала судиться с экс-возлюбленным и узнала, что он уже женат

Беременная женщина. Иллюстративное фото: pexels.com

Жительница Актобе подала в суд на бывшего возлюбленного своей дочери за оскорбление. Мужчина бросил девушку, когда узнал, что та беременна, передает газета "Диапазон".

По данным издания, женщина заявила в полицию, что молодой человек бросил ее дочь после того, как узнал, что она беременна.

"Девушка решила оставить ребенка, мать поддержала ее в этом решении, а молодой человек отреагировал иначе: он стал писать сообщения с оскорблениями в адрес обеих женщин", – сообщают журналисты.

Дело попало в суд. Актюбинка потребовала взыскать с обвиняемого моральный ущерб за оскорбления в размере миллиона тенге. При этом дочь подтвердила, что оскорбления были – подсудимый даже требовал, чтобы она сделала аборт.

Кроме того, только в полиции девушка узнала, что бывший возлюбленный уже женат.

Отмечается, что сам обвиняемый вину не признал. Он говорил, что не отправлял никаких сообщений в адрес обвинителя и ее дочери.

Тем не менее суд установил, что он виновен по статье "Оскорбление с использованием информационно-коммуникационных сетей" и приговорил его к 50 часам общественных работ.

Также суд обязал мужчину выплатить истице моральный ущерб 400 тысяч тенге.

Отметим, что статья 131 "Оскорбление" содержится в Уголовном кодексе РК.

Так, согласно законодательству оскорбление – это унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме.

Оно наказывается штрафом в размере 100 МРП (345 тыс. тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 120 часов.

При этом то же деяние, совершенное публично или с использованием средств массовой информации или сетей телекоммуникаций, наказывается штрафом в размере до 200 МРП (690 тыс. тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 180 часов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2021589-beremennaya-aktyubinka-podala-v-sud-na-eks-vozlyublennogo-i-uznala-chto-on-uzhe-zhenat/