"Лечили от ОРВИ": 3-летняя девочка страдает нейробластомой четвертой стадии

Дарина. Фото: из личного архива

Маленькая Дарина из Шымкента родилась здоровым ребенком. В январе 2022 года у нее поднялась температура - казалось бы, обычное дело. Но итогом стал диагноз - нейробластома 4 стадии, передает NUR.KZ.

Как рассказывает папа девочки, Альберт Хикматуллин, диагноз поначалу никто не мог поставить.

"Дочь лечили от постковидного синдрома, от ОРВИ. Несмотря на то, что лечение не помогало, врачи настаивали на этих диагнозах. Тем временем у Дарины стали появляться дополнительные симптомы, которые врачи клиник и врачи участковой больницы продолжали игнорировать и списывать на ОРВИ", - говорит отец.

Родители уговорили врачей связаться со столичными докторами, которые назначили ряд дополнительных обследований, в том числе, МРТ. По его результатам девочку направили в детскую городскую больницу Шымкента, где врач-онколог поставил предварительный диагноз - нейробластома. В Алматы диагноз подтвердили и установили стадию - четвертую.

Родители решили везти дочь в Турцию, где подтвердился диагноз, началось лечение. Денег хватило только на обследование и один курс химиотерапии. Отец организовал сбор средств через соцсети. Также помогали близкие, друзья, волонтеры, блогеры.

"После трех месяцев лечения химиотерапией у Дарины исчезла опухоль в голове и большая часть метастаз. После шести курсов химиотерапии ушли все метастазы, а основная опухоль, которая находится в средостении, сократилась до размеров возможного операбельного удаления.

В декабре 2022 нашим лечащим профессором и нейрохирургами клиники было принято решение об операции по удалению основной опухоли, 80% которой вскоре было удалено. Часть опухоли не смогли удалить хирурги. Для получения максимального эффекта в удалении опухоли Дарине назначили 20 курсов радиотерапии", - говорит папа.

В январе 2023 года отцу удалось собрать на операцию по трансплантации костного мозга 72​ 500 долларов. Трансплантация костного мозга была проведена в марте 2023 в той же клинике. Девочка все еще находится там. Но Дарине понадобилось обследование, которое не входит в оплаченный пакет.

Сумма составляет 6 700 долларов - на данный момент не хватает 3 500 долларов, или 1,5 млн тенге.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2021582-lechili-ot-orvi-3-letnyaya-devochka-stradaet-neyroblastomoy-chetvertoy-stadii/