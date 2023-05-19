Заморозки и грозы: в Алматы, Астане и ряде областей объявлено штормовое предупреждение

Заморозки. Иллюстративное фото: pixabay.com

Синоптики объявили штормовое предупреждение в Астане, Алматы и ряде регионов Казахстана из-за ухудшения погоды. Так, по данным РГП "Казгидромет", завтра на большей части страны ожидаются грозы, ветер, местами возможны заморозки.

По информации синоптиков, завтра, 20 мая, в Астане и Северо-Казахстанской области ожидается ветер восточный, порывами до 15-20 м/с.

В Акмолинской области ожидается гроза. Ветер также порывами до 15-20 м/с. Ночью на северо-востоке области на поверхности почвы ожидаются заморозки до 1 градуса.

В Алматы в субботу временами возможна гроза, ветер при грозе порывами до 17 м/с.

В горных районах Алматинской и Жамбылской областей синоптики прогнозируют временами сильный дождь, ожидаются гроза, град. Ветер западный, при грозе порывы могут достигать 17-22 м/с.

Между тем жителей Бескарагайского района Абайской области синоптики предупредили о чрезвычайной пожарной опасности.

В Жетысуской области завтра, по информации метеорологов, ожидается дождь, днем в горных районах возможен сильный дождь, гроза, град, а также сильный ветер.

В Мангистауской области в субботу местами прогнозируется туман.

В Западно-Казахстанской области возможна гроза.

Грозу и туман прогнозируют местами в Улытауской области.

В горных и предгорных районах Туркестанской области и Шымкенте синоптики прогнозируют грозу, шквал, ветер порывами до 15-20 м/с.

В субботу в Павлодарской области ожидается ветер северо-восточный, порывы возможны до 18 м/с. Ночью на севере области на поверхности почвы ожидаются заморозки до 2 градусов. На востоке, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Карагандинской и Костанайской областях ожидается гроза, ветер порывами до 15-20 м/с. Местами в регионах сохраняется высокая пожарная опасность.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2021339-zamorozki-groza-i-silnyy-veter-v-almaty-astane-i-ryade-oblastey-obyavleno-shtormovoe-preduprezhdenie/