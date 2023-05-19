В Минтруда ответили на информацию о массовых проверках работодателей

Мужчина. Иллюстративное фото: pixabay.com

В соцсетях и мессенджерах появилась информация, что с 22 мая в Казахстане начнутся массовые проверки работодателей. Министерство труда и соцзащиты РК на своем официальном сайте опровергло эти данные.

В распространяемой в Казнете информации говорится, что работодателей будут проверять на предмет регистрации на портале Enbek.kz трудовых договоров и на наличие договоров страхования работников от несчастных случаев.

В Минтруда эту информацию назвали недостоверной. Однако работодателям напоминают, что согласно Трудовому кодексу, работодатель обязан застраховать работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей.

По данным ведомства, сегодня подобные договоры заключили только 32,5% юридических лиц.

Отмечается, что незаключение договора обязательного страхования влечет штраф:

на субъектов малого предпринимательства в размере 160 МРП (552 тыс. тенге),

на субъектов среднего предпринимательства – 400 МПР (1,3 млн тенге),

на субъектов крупного предпринимательства – 1000 МРП (3,4 млн тенге).

Как подчеркнули в министерстве, 2 мая в совместный приказ глав Минздрава, Минтруда и Минацэкономики "Об утверждении критериев оценки степени риска и проверочных листов за соблюдением трудового законодательства РК" были внесены изменения.

"В соответствии с изменениями формирование перечня работодателей, подлежащих профилактической проверке, будет осуществляться в автоматическом режиме на основе данных, полученных из информационных систем госорганов.

Внедрение автоматизации позволяет определить именно недобросовестных работодателей, имеющих нарушения. При этом работодатели, осуществляющие свою деятельность в соответствии с законодательством, не будут подвергаться проверке", - предупредили в ведомстве.

В рамках профилактического контроля при первичном выявлении нарушения будет сделано предупреждение и выдано соответствующее предписание на его устранение, при повторном выявлении будет наложен административный штраф, говорится в сообщении.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2021208-v-mintruda-otvetili-na-informatsiyu-o-massovyh-proverkah-rabotodateley/