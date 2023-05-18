Град, гроза и сильный ветер: штормовое объявлено почти во всем Казахстане

Гроза. Иллюстративное фото: pixabay.com

Синоптики предупредили казахстанцев об ухудшении погоды - почти по всей стране ожидается усиление ветра и грозы. Объявлено штормовое предупреждение, сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".

19 мая на востоке, днем на юге, в горных районах Жетысуской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, при грозе порывы 15-20, в районе Алакольских озер 25 м/с.

Завтра на северо-востоке Мангистауской области возможна гроза. На западе, севере области пообещали туман.

В пятницу ночью на востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются заморозки 2 градуса.

19 мая ночью на юго-востоке, днем на большей части Павлодарской области будет ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с. Ночью на севере области на поверхности почвы ожидаются заморозки 1 градус. А на востоке, в центре области - чрезвычайная пожарная опасность.

В пятницу в горных районах Туркестанской области прогнозируют сильный дождь. На севере, юге, западе, в горных и предгорных районах области - гроза, шквал, а в горных районах град. Ветер юго-западный при грозе порывы 15- 20 м/с.

Завтра на большей части Улытауской области ожидается гроза. На востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.

Предстоящей ночью на юго-западе Северо-Казахстанской области прогнозируется гроза. Ветер восточный ночью на севере, западе, юге области порывы 15-20 м/с, днем на большей части области 15-20 м/с, на юге, западе области порывы 23 м/с. Ночью на севере области вероятны заморозки 2 градуса.

Завтра на севере, юге, в центре Кызылординской области ожидается гроза и шквал. Ветер южный в центре области 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью и утром в пятницу на западе, юге Акмолинской области возможна гроза. Ветер северо-восточный, восточный ночью на севере, западе, юге области порывы 15-20, днем на большей части 15-20 м/с.

19 мая на западе, севере, юге Карагандинской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, восточный на севере области порывы 18 м/с. На севере, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.

Предстоящей ночью на севере, востоке, западе, а днем на большей части Актюбинской области будет гроза.

Грозу также пообещали и на севере, востоке Западно-Казахстанской области.

19 мая в горных районах Алматинской области ожидаются временами сильный дождь. Ночью на востоке, в горных районах, днем на севере, юге, в горных районах возможны гроза и град. Ветер западный на юге, востоке, в горных районах порывы 18-23 м/с.

Грозу и град на 19 мая также пообещали в Алматы - объявлено штормовое предупреждение.

В пятницу ночью на севере, востоке, днем в южной половине Костанайской области ожидаются гроза, град. Ветер восточный на юге, востоке области 15-20 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

19 мая ночью и утром на западе, юге Акмолинской области возможна гроза. Ветер северо-восточный, восточный ночью на севере, западе, юге области порывы 15-20 м/с, днем на большей части области 15-20 м/с.

В Астане 19 мая днем прогнозируется усиление ветра - порывы 15-20 м/с.

Отметим, что из-за ухудшения погодных условий ранее к жителям Алматы обратились специалисты ДЧС города. Алматинцам дали рекомендации, как нужно вести себя во время выпадения града.

Ранее синоптики предупреждали об ухудшении погодных условий в период 18-20 мая.

Отмечалось, что погоду на большей части Казахстана в эти дни определяет Южный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы, с которыми ожидаются дожди с грозами и выпадением града.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2021182-grad-groza-i-silnyy-veter-shtormovoe-obyavleno-pochti-vo-vsem-kazahstane/