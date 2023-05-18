Воду отключат на полночи в одном из районов Алматы

Вода. Иллюстративное фото: pexels.com

Холодную воду отключат в ряде микрорайонов Наурызбайского района Алматы 18 мая. Об этом сообщили в ГКП "Алматы су", передает корреспондент NUR.KZ.

Сообщается, что несколько жилых массивов Наурызбайского района на ночь отключат от холодного водоснабжения. Связано это с проводимыми работами по строительству фильтровальной станции.

"18 мая с 22:00 до 03:00 19 мая подача холодной воды будет прекращена в жилые дома и иные здания, расположенные на территории микрорайонов Акжар, Тастыбулак, Таужолы. Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам", - заключили в "Алматы су".

Также в компании напомнили телефон для справок, куда могут обращаться алматинцы: 274-66-66.

Напомним, ранее в Турксибском районе часть зданий временно отключали от горячей воды из-за проведения ремонтных работ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2021122-vodu-otklyuchat-na-polnochi-v-odnom-iz-rayonov-almaty/