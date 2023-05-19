Не хватает 500 тыс. тенге: мальчику из Астаны требуется лечение от аутизма в Грузии

Амир. Фото: из личного архива

Пятилетний Амир страдает аутизмом и ЗПР, которые ему диагностировали в четыре года. Ребенку могут помочь в клинике в Грузии, но на лечение не хватает полумиллиона тенге, передает корреспондент NUR.KZ.

"У нас с супругом две дочери и сын. У меня инвалидность с детства по слуху. Я закончила специализированную школу-интернат для детей с нарушением слуха. После школы поступила в колледж Алматы и получила специальность швеи. Сейчас живу с семьей в Астане. Здесь же устроилась по профессии и до декрета работала. У мужа тоже инвалидность по слуху, он работает в бюро такси.

Амир - наш первый ребенок. Беременность проходила хорошо, роды тоже без осложнений. Сыночек рос и радовал нас. Но потом мы стали замечать, что ребенок не откликается на имя и не реагирует на нас и на наши просьбы. Врачи успокаивали, говорили, что все хорошо. Мы верили специалистам и тем самым упустили много времени.

Когда Амиру исполнилось 4 года, мы легли в стационар психиатрического отделения. Там сразу же поставили диагноз: задержка речевого развития ЗРР, специфическое развитие речи, обусловленное коммуникативным нарушением, аутизм", - говорит мама мальчика, Дильбер Маметкурбанова.

Семья стала искать клиники, чтобы помочь сыну. Нашли клинику в Грузии, где изучили историю болезни мальчика и выслали приглашение на операцию. Операция заключается в заборе костного мозга пациента, выделении стволовых клеток и их внедрении в ствол позвоночника.

Цена операции составляет почти 15 тысяч долларов, но большая часть уже собрана. Осталось собрать лишь 500 тысяч тенге, но этих денег у семьи нет - супруги живут в съемной квартире, Дильбер находится в декретном отпуске.

"Я очень хочу, чтобы мой ребенок вылечился. Я сама инвалид по слуху и очень переживаю за его будущее. Поэтому обращаюсь к вам за помощью", - заключила мама.

Реквизиты:

Kaspi Bank: 4400430199568376, Дильбер М., мама

Halyk Bank: 4405639709776324, Дильбер М., мама

Тел.: + 7 700 122 2105

Сурдопереводчик: +7 702 525 25 74, Виктория

Instagram: @amir.masidikov

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2021091-ne-hvataet-500-tys-tenge-malchiku-iz-astany-trebuetsya-lechenie-ot-autizma-v-gruzii/