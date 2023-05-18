На слухи об увольнении президента Назарбаев Университета ответили в вузе

Шигео Катсу. Фото: Facebook / Nazarbayev University

Администрация Назарбаев Университета опровергла информацию об увольнении первого и действующего главы вуза Шигео Катсу. Об этом сообщается на сайте учебного заведения.

Уточняется, что ранее некоторые СМИ и Telegram-каналы опубликовали данные об отставке Катсу. В НУ публикации назвали "попыткой дискредитации деятельности и достижений вуза в глазах общественности посредством злонамеренной дезинформационной кампании, а также попыткой оклеветать президента Шигео Катсу с целью вынуждения его к отставке".

"Шигео Катсу был и остается первым и действующим президентом Назарбаев Университета и исполняет ключевую роль в обеспечении устойчивого развития, институционального благополучия и эффективного управления в университете.

Президент Катсу продолжает исполнять свои должностные обязанности первого руководителя на ежедневной основе, которые сегодня связаны в том числе с подготовкой Назарбаев Университета к выпуску 9-й когорты студентов.

Информация о его отставке не имеет оснований, не соответствует действительности и направлена ​​на дестабилизацию деятельности и учебного процесса университета", - говорится в сообщении вуза.

В учебном заведении напомнили, что за распространение клеветы в Казахстане предусмотрено уголовное наказание, а также заверили, что "виновные в клеветнической кампании будут привлечены к ответственности".

"На данный момент администрация университета не вправе раскрывать полную информацию о деталях этих политически мотивированных кампаний по дезинформации. Администрация университета проинформирует СМИ и широкую общественность о ходе работы в ближайшее время", - заключили в университете.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2021037-na-sluhi-ob-uvolnenii-prezidenta-nazarbaev-universiteta-otvetili-v-vuze/