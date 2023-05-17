Трассу "Алматы – Бишкек" грозят перекрыть дорожники, не получившие зарплату (видео)

Дорожники, ремонтировавшие трассу "Алматы – Бишкек". Кадр из видео: КТК

Рабочие, занимавшиеся ремонтом дороги "Алматы – Бишкек" заявили, что уже два месяца не могут получить зарплату. Они пригрозили устроить голодовку и перекрыть трассу, передает сайт телеканала КТК.

Водители, дорожники, поставщики горючего и запчастей собрались на территории строительной компании, которая занималась ремонтом трассы "Алматы – Бишкек". Люди в очередной раз пришли требовать, чтобы руководство оплатило их услуги.

"С лета прошлого года, когда здесь только начинались работы, трудились 350 человек. С того времени мы занимаемся реконструкцией 42 километров на трассе "Алматы – Бишкек". Сейчас осталось только 150 рабочих. И всем этим людям фирма должна. Общая сумма – где-то более 37 миллионов тенге. Это же немалые деньги!" – рассказал водитель Айдос Кулбаев.

Немалую сумму компания задолжала и своим партнерам. С лета прошлого года добиться выплат не могут поставщики запчастей и топлива.

"Почти год, как кормят нас обещаниями. На данный момент общий долг – почти 270 миллионов. Каждый день "завтра" и "завтра", вот так вот. Мы не одна компания крупная, кому они должны большую сумму денег. Так как я сам знаю около пяти-шести компаний", – заявил предприниматель Тимур Жансеитов.

Руководители компании признают, должны действительно многим, но утверждают, что их вины в этом нет – сами ждут деньги от заказчика. Поэтому решить проблему пока не могут.

"В настоящее время деньги не выплачены за март и апрель. С нашей стороны никакой вины нет. Осуществить оплату мы не можем из-за заказчика. Так как он нам не перевел средства. Заказчиком выступает Комитет автомобильных дорог при Министерстве индустрии", – отметил замгендиректора АО Eh Eser Tahhut Ve Sanayi Anonim Sirketi Мустафа Мети.

Выяснилось, в Комитете автомобильных дорог уже давно имеют претензии к работе строительной компании. За время реконструкции трассы фирме 10 раз выносили предупреждения. Потому речи о каком-либо дальнейшем финансировании быть не может, говорят в ведомстве.

"У них очень серьезное отставание. У них уже третий день отсутствуют ГСМ, дизельное топливо. Постоянные перебои у них. Половина техники у них в нерабочем состоянии. Выполнение за 16 месяцев составляет только 10%", – подчеркнул главный эксперт Комитета автомобильных дорог МИИР РК Динмурат Есимхан.

В комитете сомневаются, что ситуация изменится к лучшему. В ведомстве планируют расторгнуть договор с подрядчиком. А всем, кому компания должна деньги, советуют обращаться в суд.

По данным телеканала, сами дорожники намерены объявить голодовку и перекрыть ту самую трассу, на которой вели работы.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2021024-trassu-almaty-bishkek-grozyat-perekryt-dorozhniki-ne-poluchivshie-zarplatu-video/