Студент из Сомали, задержанный в ЗКО, ответил полицейским на казахском (видео)
Опубликовано:
Казахстанские полицейские задержали 25-летнего студента из Сомали. Молодому человеку грозит депортация из-за просроченной визы, передает новостной Telegram-канал МВД РК Polisia.kz.
Сообщается, что 25-летнего иностранца задержали по пути из Актобе в Уральск. Оказалось, что иностранец является студентом одного из вузов Алматы и подрабатывал на свадьбах.
"По словам задержанного, в РК он находится с 2019 года, обучается на программиста, за это время неплохо выучил язык и стал подрабатывать на мероприятиях", – рассказали стражи порядка.
Тем не менее отмечается, что сомалиец просрочил визу, на основании чего был составлен протокол по факту нарушения миграционного законодательства РК.
"Материал передан в суд. Вероятнее всего он будет депортирован", – добавили полицейские.
Отметим, что Cомали является самой восточной страной Африки.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2021015-student-iz-somali-zaderzhannyy-v-zko-otvetil-politseyskim-na-kazahskom-video/