Студент из Сомали, задержанный в ЗКО, ответил полицейским на казахском (видео)

Задержанный гражданин Сомали. Кадр из видео: t.me/POLICE_of_KZ

Казахстанские полицейские задержали 25-летнего студента из Сомали. Молодому человеку грозит депортация из-за просроченной визы, передает новостной Telegram-канал МВД РК Polisia.kz.

Сообщается, что 25-летнего иностранца задержали по пути из Актобе в Уральск. Оказалось, что иностранец является студентом одного из вузов Алматы и подрабатывал на свадьбах.

"По словам задержанного, в РК он находится с 2019 года, обучается на программиста, за это время неплохо выучил язык и стал подрабатывать на мероприятиях", – рассказали стражи порядка.

Тем не менее отмечается, что сомалиец просрочил визу, на основании чего был составлен протокол по факту нарушения миграционного законодательства РК.

"Материал передан в суд. Вероятнее всего он будет депортирован", – добавили полицейские.

Отметим, что Cомали является самой восточной страной Африки.

Сомали на карте. Скриншот: Google Maps

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2021015-student-iz-somali-zaderzhannyy-v-zko-otvetil-politseyskim-na-kazahskom-video/