Живущий в США казахстанец похвастался, что встретил Шварценеггера на улице (видео)

Похожий на Шварценеггера мужчина. Кадр из видео: instagram.com/marlenov__b

Казахстанец Болатбек Марленов похвастался тем, что встретил Арнольда Шварценеггера. Он снял на видео мужчину, похожего на известного актера, на улице в Лос-Анджелесе.

На своей странице в Instagram живущий в США казахстанец выложил небольшое видео о том, как он на машине ехал по городу. Во время поездки он заметил мужчину, который передвигается на фэтбайке по обочине, похожего на Арнольда Шварценеггер.

Болатбек поздоровался с ним, а тот ответил ему.

"Когда мистер Шварценеггер пожелал тебе доброго утра", - подписал автор ролик и отметил бывшего губернатора Калифорнии в нем.

Автор добавил, что вот так живется в Лос-Анджелесе.

"Живая легенда", "Просто в резиновых сапогах катит на велике", "Тебе очень повезло, что смог встретить его. Нам только по телику его смотреть", "Как в Америке все просто", - отреагировали на видео подписчики.

Арнольд Шварценеггер является 38-м губернатором Калифорнии, популярным голливудским актером и настоящей легендой бодибилдинга. На его официальном сайте говорится, что он родился в 1947 году в австрийском городе Таль.

Шварценеггер стал спортивной иконой - он был самым молодым человеком, когда-либо завоевавшим титул "Мистер Вселенная". В 21 год спортсмен эмигрировал в США, где продолжил свою спортивную карьеру. Он завоевал пять титулов "Мистер Вселенная" и семь титулов "Мистер Олимпия", после чего ушел из спорта и посвятил себя актерской деятельности.

Отмечается, что в своем первом фильме Шварценеггер снимался под псевдонимом Арнольд Стронг - он сыграл Геркулеса. О Шварценеггере-актере заговорили после выхода фильма "Конан-варвар" в 1982 году, а через два года он сыграл роль Терминатора в культовой картине Джеймса Кэмерона. Образ Т-800 стал самым запоминающимся в его актерской карьере.

В нулевых Шварценеггер попробовал себя в политике. В 2003 году он стал 38-м губернатором штата Калифорния. Отмечается, что в качестве губернатора открыл эру инновационного лидерства и выдающейся государственной службы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2020968-zhivuschiy-v-ssha-kazahstanets-pohvastalsya-chto-vstretil-shvartseneggera-na-ulitse-video/