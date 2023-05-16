Пропавшую женщину нашли в районе военного полигона в Жетысуской области

Орынбуби Муханова. Фото: ДП Жетысуской области

Пропавшую 72-летнюю женщину спустя трое суток нашли близ старого военного полигона в Жетысуской области. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции региона, передает корреспондент NUR.KZ.

72-летнюю Орынбуби Муханову нашли в Панфиловском районе. Поиски пенсионерки, которая ушла из дома 13 мая, продолжались более трех суток. Обессиленную женщину обнаружили близ старого военного полигона в 15-20 км от ее родного села Лесновка.

В поисках участвовали полицейские, родные пропавшей, пограничники, местные жители. Всего около 100 человек.

Платок. Иллюстративное фото: ДП Жетысуской области

"Одной из розыскных групп удалось в густых зарослях найти платок бабушки и определить направление поиска.

Место обнаружения. Фото: ДП Жетысуской области

Одиноко бродившую женщину заметили чабаны, проинформировавшие об этом розыскников, уже шедших по ее следам. Без пищи и воды она сильно обессилила. После оказания медицинской помощи родные забрали женщину домой", - рассказали подробности в ДП Жетысуской области.

Напомним, ранее стало известно, что пенсионерка проживает в селе Лесновка вместе со своим взрослым сыном. 13 мая она ушла из дома в неизвестном направлении и исчезла. Поиски 72-летней Орынбуби Мухановой были организованы после обращения близких в районную полицию.

Как указывается на сайте "Электронного правительства", при пропаже человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер 102, или лично прийти в ближайшее отделение.

Тем, у кого среди родственников есть пожилые люди, следует соблюдать следующие правила:

дома должны быть копии медицинских документов, касающиеся состояния здоровья пожилого человека и принимаемых им препаратов;

желательно быть в курсе всех мест, посещаемых пенсионером;

иметь контакты его соседей, договориться с ними о важности своевременного оповещения в случае любой нестандартной ситуации. Например, если престарелый родственник долго не выходит из дома или свет в его окнах не включен даже вечером;

если пожилой человек имеет все признаки начинающейся деменции, то позаботиться о том, чтобы в карманах его вещей (сумке, портмоне) была записка, содержащая данные о нем (Ф.И.О., контакты родных), или такие сведения пришивать к предметам одежды.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2020810-propavshuyu-zhenschinu-nashli-v-rayone-voennogo-poligona-v-zhetysuskoy-oblasti/