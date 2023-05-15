Токаев обратился к родительской общественности Казахстана

Семья. Иллюстративное фото: Vera Livchak/Getty Images

Глава государства Касым-Жомарт Токаев обратился с приветственным словом к родительской общественности страны на форуме "Ұрпақтар сабақтастығы", который прошел сегодня в Астане.

Президент подчеркнул, что крепкая и счастливая семья является главной составляющей гармоничного общества и надежной опорой государства.

"Благодаря примеру и влиянию самых близких людей воспитываются такие качества человека и гражданина, как патриотизм и ответственность, добропорядочность и уважение к старшим, трудолюбие и стремление к самосовершенствованию", - отметил Токаев.

По его словам, в окружении родных закладывается фундамент мировоззрения личности, основанного на высоких моральных принципах и гуманистических идеалах.

"Знание своих корней и почитание семейных традиций во все времена занимали особое место в самосознании нашего народа. И сегодня они играют важную роль в формировании нового качества нашей нации", - добавил президент.

Президент отметил, что задача государства и общества - создать максимально благоприятные условия для укрепления института семьи и всестороннего развития подрастающего поколения.

"Защита и поддержка материнства и детства является одним из главных приоритетов нашей политики. Огромный вклад в сохранение и продвижение семейных ценностей вносит родительская общественность. Вас отличает искреннее неравнодушие к судьбе каждого ребенка и будущему нашей родины. Желаю вам и всем соотечественникам здоровья, благополучия и успехов в созидательных начинаниях!" - заключил президент.

Главной целью форума является укрепление института семьи и повышение активной роли родительской общественности в развитии и продвижении духовно нравственных семейных ценностей.

Выступая на форуме, замруководителя Администрации президента, председатель Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при президенте Аида Балаева отметила, что в настоящее время актуальность проблемных вопросов в среде молодого поколения день ото дня только растет.

"Просто вдумайтесь в эту неутешительную статистику. В 2022 году в стране зарегистрировано 155 фактов совершения суицида и 309 фактов совершения попыток суицида среди несовершеннолетних! По состоянию за 4 месяца 2023 года - 47 фактов совершения суицида и 137 фактов совершения попыток суицида среди несовершеннолетних! Учащаются случаи втягивания родителями своих детей в нетрадиционные религиозные секты и группировки. По информации Комитета национальной безопасности РК, на данный момент в стране проживают 2 383 ребенка, родители которых придерживаются деструктивных религиозных взглядов", - отметила она.

Особое внимание Балаева уделила агрессивному поведению школьников и процветающему в соцсетях и реальной жизни буллингу.

"С начала года социальные сети регулярно "взрывают" видеоролики с избиениями, массовыми драками, конфликтами между учениками старших классов и молодыми людьми", - подчеркнула она.

По ее словам, на учете ОВД состоят 3 924 ребенка, на внутришкольном учете - 6278 детей.

Еще одной острой проблемой, которую отметила Балаева, является растущая вовлеченность молодежи в азартные игры.

"По некоторым данным, по состоянию на 2022 год количество казахстанцев, страдающих от игровой зависимости, достигло 350 тысяч. Кроме того, отмечается тенденция к увеличению количества молодых людей, страдающих от лудомании в возрасте от 15 до 18 лет", - сообщила она.

Также Балаева акцентировала внимание на интернет-рисках.

"МВД только в текущем году выявило более 5 тыс. зарубежных противоправных интернет-ресурсов, в том числе свыше 500 по распространению порнографических материалов", - подчеркнула она.

Она добавила, что в 2022 году по рекомендациям уполномоченного органа об устранении нарушений законодательства собственниками и администрациями интернет-ресурсов приняты меры по удалению около 65 тысяч противоправных материалов.

Она считает, что необходимо выработать четкие механизмы регулирования интернет-пространства на законодательном уровне».

"Безусловно, вышеуказанные проблемы говорят и об отсутствии либо проведении слабой работы над идеологической составляющей среди молодежи со стороны госорганов. Определенные вопросы вызывает и эффективность работы на местах, в частности, управлений по вопросам молодежной политики, чья деятельность зачастую сводится к организации круглых столов и работе только лишь с активной частью молодежи, фактически не нуждающейся в помощи. А вот неустроенной молодежи опять же внимания уделяется недостаточно. Мы должны на системной основе разобраться, почему наши дети уходят на улицы в поисках понимания, ищут утешения в порочных соблазнах и деструктиве, почему тысячи из них не хотят жить", - заключила Балаева.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2020629-tokaev-obratilsya-k-roditelskoy-obschestvennosti-kazahstana/