Разрешить снимать лица людей без их согласия в общественных местах хотят в Казахстане

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На заседании мажилиса в первом чтении приняли законопроект, в рамках которого предлагается разрешить вести съемку людей в общественных местах без их согласия, передает корреспондент NUR.KZ.

В рамках законопроекта "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обеспечения национальной безопасности и службы в специальных государственных органах Республики Казахстан" предлагается внести поправку в статью Гражданского кодекса.

Как сейчас

Согласно сравнительной таблице, представленной на сайте мажилиса, статья 145 ГК РК "Право на собственное изображение" в настоящее время гласит:

никто не имеет право использовать изображение какого-либо лица без его согласия, а в случае его смерти - без согласия наследников; опубликование, воспроизведение и распространение изобразительного произведения (картина, фотография, кинофильм и другие), в котором изображено другое лицо, допускается лишь с согласия изображенного, а после его смерти с согласия его детей и пережившего супруга.

Такого согласия не требуется, если это установлено законодательными актами, либо изображенное лицо позировало за плату.

Как предлагается

Для отнесения съемок изображения в общественных местах к случаям, когда не требуется согласие на использование изображения другого лица, статью 145 ГК РК теперь предлагается изложить так:

"Использование и распространение изображения другого лица (в том числе его фото, а также видеозаписи, на которых оно изображено) допускаются лишь с согласия этого лица или его законных представителей, а после его смерти – с согласия одного из его наследников, если они имеются.

Такое согласие не требуется:

если изображение лица получено при съемке в местах и помещениях, открытых для свободного посещения, местах общего пользования или на публичных мероприятиях (собраниях, съездах, конференциях, концертах, представлениях, спортивных соревнованиях и подобных мероприятиях), за исключением случаев, когда основным объектом изображения, используемым в том числе в коммерческих целях или в личных интересах, является определенное лицо (лица); если лицо позировало за плату; в других случаях, предусмотренных законодательными актами".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2020546-razreshit-snimat-litsa-lyudey-bez-ih-soglasiya-v-obschestvennyh-mestah-hotyat-v-kazahstane/