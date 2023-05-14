Казахстанец потерял табун лошадей на 5 млн тенге

Найденные лошади. Фото: t.me/police_of_kz

Житель Акмолинской области потерял 14 голов лошадей. Найти пропавший табун ему помогли полицейские, сообщает МВД в своем официальном новостном Telegram-канале.

По информации ведомства, житель города Макинска обратился в полицию с заявлением о пропаже 14 голов лошадей. По его словам, табун находился на вольном выпасе недалеко от населенного пункта.

Отмечается, что стражи порядка в течение нескольких часов проверяли лесные массивы, провели подворный обход. Кроме того, в поисковых мероприятиях участвовали волонтеры и работники лесничеств.

В результате лошади были найдены на территории соседнего района имени Биржан Сал, сообщили в полиции. Все 14 голов стоимостью 5 млн тенге были возвращены владельцу.

Добавим, что, согласно информации на сайте аппарата акима Рузаевского сельского округа района имени Габита Мусрепова СКО, в качестве мер по профилактике краж скота необходимо:

не выпускать сельскохозяйственный скот (КРС, МРС, лошади) на вольный выпас без присмотра, так как 90% скотокрадства происходит из вольного выпаса;

ежедневно в вечернее время своевременно встречать свой скот и загонять во двор. В основном воры крадут скот в ночное время из вольного выпаса;

закрывать на ключ двери заднего двора и хозяйственных построек. Своевременно вести учет поголовья скота;

крестьянским хозяйствам необходимо заключить трудовой договор и договор о материальной ответственности с принятыми на работу пастухами. Крестьянским хозяйствам необходимо установить GPS-трекеры на крупный рогатый скот и лошадей.

Что нужно делать в случаях совершения краж:

незамедлительно сообщить в полицию;

до приезда полиции находиться на месте происшествия и не подпускать посторонних лиц;

по приезде сотрудников полиции более подробно описать похищенное имущество;

если нашли какие-либо улики на месте преступления, то не трогать их до приезда полиции;

подробно описать похищенные вещи, по возможности предоставлять документы на похищенные вещи (документы, имей код, серийные номера, гарантийные талоны и так далее).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2020459-kazahstanets-poteryal-tabun-loshadey-na-5-mln-tenge/