Казахстанец потерял табун лошадей на 5 млн тенге
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Житель Акмолинской области потерял 14 голов лошадей. Найти пропавший табун ему помогли полицейские, сообщает МВД в своем официальном новостном Telegram-канале.
По информации ведомства, житель города Макинска обратился в полицию с заявлением о пропаже 14 голов лошадей. По его словам, табун находился на вольном выпасе недалеко от населенного пункта.
Отмечается, что стражи порядка в течение нескольких часов проверяли лесные массивы, провели подворный обход. Кроме того, в поисковых мероприятиях участвовали волонтеры и работники лесничеств.
В результате лошади были найдены на территории соседнего района имени Биржан Сал, сообщили в полиции. Все 14 голов стоимостью 5 млн тенге были возвращены владельцу.
Добавим, что, согласно информации на сайте аппарата акима Рузаевского сельского округа района имени Габита Мусрепова СКО, в качестве мер по профилактике краж скота необходимо:
- не выпускать сельскохозяйственный скот (КРС, МРС, лошади) на вольный выпас без присмотра, так как 90% скотокрадства происходит из вольного выпаса;
- ежедневно в вечернее время своевременно встречать свой скот и загонять во двор. В основном воры крадут скот в ночное время из вольного выпаса;
- закрывать на ключ двери заднего двора и хозяйственных построек. Своевременно вести учет поголовья скота;
- крестьянским хозяйствам необходимо заключить трудовой договор и договор о материальной ответственности с принятыми на работу пастухами. Крестьянским хозяйствам необходимо установить GPS-трекеры на крупный рогатый скот и лошадей.
Что нужно делать в случаях совершения краж:
- незамедлительно сообщить в полицию;
- до приезда полиции находиться на месте происшествия и не подпускать посторонних лиц;
- по приезде сотрудников полиции более подробно описать похищенное имущество;
- если нашли какие-либо улики на месте преступления, то не трогать их до приезда полиции;
- подробно описать похищенные вещи, по возможности предоставлять документы на похищенные вещи (документы, имей код, серийные номера, гарантийные талоны и так далее).
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2020459-kazahstanets-poteryal-tabun-loshadey-na-5-mln-tenge/