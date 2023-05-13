Еще об одной задержке рейса сообщил казахстанский авиаперевозчик

Самолет. Иллюстративное фото: instagram.com/flyarystan

Авиакомпания FlyArystan сообщила о задержке рейса КС7316 "Кызылорда – Астана" по техническим причинам. Такая информация приводится в официальном Telegram-канале авиаперевозчика.

"FlyArystan информирует, что рейс КС7316 "Кызылорда – Астана" 13 мая 2023 года в 13:40 задерживается по технической причине", – пишут представители компании.

Отмечается, что вылет из Кызылорды предварительно перенесен на 11:30 14 мая 2023 по местному времени (12:30 по времени Астаны).

"Мы приносим искренние извинения пассажирам и сообщаем, что безопасность полетов является нашим главным приоритетом", – говорится в сообщении.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2020403-esche-ob-odnoy-zaderzhke-reysa-soobschil-kazahstanskiy-aviaperevozchik/