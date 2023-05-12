Выпали все волосы: странная болезнь настигла 12-летнюю девочку из Алматы

Гульназ с мамой. Фото: из личного архива

12-летняя Гульназ из Алматы росла и развивалась как ее ровесники, но в 9 лет у нее стали выпадать волосы. Лечение у трихолога помогло, но лишь на время, передает корреспондент NUR.KZ.

После лечения волосы отросли, но в 10 лет снова выпали - уже полностью.

"Мы ходили к врачу, сдавали анализы, лечились, но поставить диагноз и объяснить, почему так происходит, нам не мог ни один врач. Дерматолог поставила диагноз "универсальная алопеция". Сказали, что нужно детальное обследование, но у нас нет профильных докторов.

Мы с дочерью поехали в Ташкент на обследование. Там врачи сказали, что это сбой в организме и нужно искать причины, но просто уколами и витаминами тут не обойтись. Назначение нам дали, но, чтобы лечить последствия, надо узнать причину.

Поэтому я приняла решение отвезти дочь в Турцию, где много клиник, специализирующихся на проблемах, аналогичных нашей", - говорит мама девочки, Гульнара Белгараева.

Гульнара трудится медсестрой в больнице, одна растит двоих детей и живет в съемной квартире. Бывший супруг, говорит она, материально не помогает и в жизни детей не участвует.

Средств на поездку в Турцию у семьи нет, мать вынуждена открыть сбор в соцсетях с просьбой помочь собрать необходимую сумму.

"Координатор клиники нам выслала приглашение на май 2023-го на обследование. Согласно ему, наши предполагаемые расходы составят около 600-800 тысяч тенге на поездку (прием врача, анализы, перелет в обе стороны).

Уважаемые земляки, помогите, пожалуйста, нам собрать необходимую сумму для обследования дочери, ведь, чтобы начать лечение, необходимо узнать причину заболевания. Нам без вас никак не справиться, вы - моя последняя надежда", - заключила мама.

Реквизиты:

Kaspi: 4400 4301 8467 0062

Карта привязана к номеру: +7 777 319 09 79, Гульнара Б., мама.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2020213-vypali-vse-volosy-strannaya-bolezn-nastigla-12-letnyuyu-devochku-iz-almaty/