Звание "Халық қаһарманы" присвоил Токаев двум ветеранам ВОВ

Ветераны. Иллюстративное фото: пресс-служба акимата города Алматы

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев присвоил звание "Халық қаһарманы" двум ветеранам Великой Отечественной войны – Абдыгали Каймолдину и Ивану Гапичу, сообщает Акорда на своем официальном сайте.

Сегодня резиденция президента опубликовала в Telegram два указа.

Первый – о награждении Абдыгали Каймолдина.

"Указом главы государства за героизм, отвагу и самоотверженность, проявленные в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, активное участие в государственной и общественной деятельности после войны присвоено звание "Халық қаһарманы" с вручением знака особого отличия – Золотой звезды и ордена "Отан" Каймолдину Абдыгали", – говорится в тексте указа, подписанного Токаевым.

Абдыгали Каймолдин. Фото: t.me/aqorda_resmi

Абдыгали Каймолдин – ветеран Великой Отечественной войны и труда. Родился 30 июня 1921 года в селе Узынбулак Абралинского района Семипалатинской области.

Был призван в армию в июне 1941 года. С 1941 года по 9 мая 1945 года воевал в составе Сталинградского, 1-го Украинского, 1-го Белорусского, 3-го Прибалтийского фронтов. Демобилизовался в июне 1946 года.

После службы решил посвятить себя работе в партийных и государственных органах. Сначала трудился в Семипалатинском областном комитете КПСС, затем – в Жанасемейском и Новопокровском районных исполнительных комитетах. С 1977 по 1982 годы работал секретарем парткома совхоза «Турксиб», откуда ушел на заслуженный отдых.

Награжден орденами Красной звезды и Отечественной войны І степени, медалями "За боевые заслуги", "За взятие Кенигсберга", "За победу над Германией".

Второй указ посвящен присвоению аналогичного звания Ивану Гапичу.

"Указом главы государства за мужество и самоотверженность, проявленные в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, присвоено звание "Халық қаһарманы" с вручением знака особого отличия – Золотой звезды и ордена "Отан" участнику Парада Победы Гапичу Ивану Степановичу", – говорится в тексте второго указа.

Иван Гапич. Фото: t.me/aqorda_resmi

Иван Гапич – Ветеран Великой Отечественной войны и труда. Родился 2 февраля 1923 года в городе Акмолинске.

Участвовал в освобождении Польши, Чехословакии, Украины. Пройдя всю войну, участвовал в боевых операциях отряда, громившего фашистские гарнизоны и комендатуры, уничтожавшего склады с боеприпасами и продовольствием.

Награжден орденами Красной звезды и Славы ІІІ степени, медалями "За отвагу", "За боевые заслуги", "За взятие Кенигсберга", "За победу над Германией", нагрудным знаком "Почетный работник прокуратуры", медалями "За безупречную службу" І, ІІ, ІІІ степени, орденом "Құрмет", орденом "Даңқ" ІІ степени. Почетный гражданин Западно-Казахстанской области.

Участник Парада Победы на Красной площади 24 июня 1945 года.

"Халық қаһарманы", согласно закону о государственных наградах (Эталонный контрольный банк НПА), – знак высшей степени отличия, которое присваивается за выдающиеся заслуги перед Республикой Казахстан, ратные подвиги во имя ее свободы и независимости. Лицам, удостоенным звания "Халық қаһарманы", вручается знак особого отличия – Золотая звезда и орден "Отан".

Парад Победы, по информации из Большой российской энциклопедии, – военный парад, состоявшийся 24 июня 1945 года на Крас­ной пло­ща­ди в Мо­ск­ве в оз­на­ме­но­ва­ние по­бе­ды СССР над Гер­ма­ни­ей в Великой Отечественной войне.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2019756-zvanie-halyq-qaharmany-prisvoil-tokaev-dvum-veteranam-vov/