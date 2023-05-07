12 казахстанских школьников завоевали медали на Менделеевской олимпиаде в Астане

Призеры. Фото: Минпросвещения РК

В Астане завершилась 57-ая Международная Менделеевская олимпиада школьников по химии. 12 казахстанцев завоевали медали, сообщается в официальном Telegram-канале Минпросвещения РК.

По итогам сборная команда Казахстана завоевала две серебряные и 10 бронзовых медалей.

Медали завоевали:

Серебро:

Алихан Смет - Астана, учащийся 11 класса лицей-интерната для одаренных мальчиков "Білім-инновация";

Инсар Имаш - Алматы, учащийся 11 класса школы Haileybury.

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Бронза:

Бекболат Мамырбеков - Усть-Каменогорск, учащийся 11 класса специализированного лицея для одаренных детей "Білім-инновация";

Шәкір Жақсылық - Актау, учащийся 10 класса лицей-интерната "Білім-инновация";

Диас Қоршыбек - Тараз, учащийся 10 класса специализированного лицей-интерната для одаренных мальчиков "Білім-Инновация";

Кирилл Ким - Астана, учащийся 10 класса НИШ физико-математического направления г. Астаны;

Әліби Мұғалім - учащийся 11 класса лицей-интерната "Білім-инновация";

Айбол Оразалин - Алматы, учащийся 11 класса специализированного лицей-интерната "Білім-инновация";

Әділжан Молдағұл - Актау, учащийся 11 класса лицей-интерната "Білім-инновация";

Абылай Кабдулхадыр - Астана, учащийся 10 класса НИШ физико-математического направления;

Ринат Илюсизов - Павлодар, учащийся 10 класса школы-лицей № 8 для одаренных детей;

Асанәлі Қали - Костанай, учащийся 11 класса лицей-интерната "Білім-инновация".

Также специальным призом министра просвещения РК в номинации "Лучшее решение в теоретическом туре" награжден школьник из Астаны Алихан Смет.

Победителям олимпиады выделены 17 грантов в пяти ведущих отечественных вузах страны.

В Международной Менделеевской олимпиаде школьников по химии участвовали 116 школьников из 21 страны.

Отметим, на официальном сайте Минпросвещения говорится, что в прошлом году 8 казахстанских школьников стали призерами Менделеевской олимпиады. Она проходила в Ташкенте.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2019724-12-kazahstanskih-shkolnikov-zavoevali-medali-na-mendeleevskoy-olimpiade-v-astane/