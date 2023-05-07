12 казахстанских школьников завоевали медали на Менделеевской олимпиаде в Астане
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В Астане завершилась 57-ая Международная Менделеевская олимпиада школьников по химии. 12 казахстанцев завоевали медали, сообщается в официальном Telegram-канале Минпросвещения РК.
По итогам сборная команда Казахстана завоевала две серебряные и 10 бронзовых медалей.
Медали завоевали:
Серебро:
- Алихан Смет - Астана, учащийся 11 класса лицей-интерната для одаренных мальчиков "Білім-инновация";
- Инсар Имаш - Алматы, учащийся 11 класса школы Haileybury.
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Бронза:
- Бекболат Мамырбеков - Усть-Каменогорск, учащийся 11 класса специализированного лицея для одаренных детей "Білім-инновация";
- Шәкір Жақсылық - Актау, учащийся 10 класса лицей-интерната "Білім-инновация";
- Диас Қоршыбек - Тараз, учащийся 10 класса специализированного лицей-интерната для одаренных мальчиков "Білім-Инновация";
- Кирилл Ким - Астана, учащийся 10 класса НИШ физико-математического направления г. Астаны;
- Әліби Мұғалім - учащийся 11 класса лицей-интерната "Білім-инновация";
- Айбол Оразалин - Алматы, учащийся 11 класса специализированного лицей-интерната "Білім-инновация";
- Әділжан Молдағұл - Актау, учащийся 11 класса лицей-интерната "Білім-инновация";
- Абылай Кабдулхадыр - Астана, учащийся 10 класса НИШ физико-математического направления;
- Ринат Илюсизов - Павлодар, учащийся 10 класса школы-лицей № 8 для одаренных детей;
- Асанәлі Қали - Костанай, учащийся 11 класса лицей-интерната "Білім-инновация".
Также специальным призом министра просвещения РК в номинации "Лучшее решение в теоретическом туре" награжден школьник из Астаны Алихан Смет.
Победителям олимпиады выделены 17 грантов в пяти ведущих отечественных вузах страны.
В Международной Менделеевской олимпиаде школьников по химии участвовали 116 школьников из 21 страны.
Отметим, на официальном сайте Минпросвещения говорится, что в прошлом году 8 казахстанских школьников стали призерами Менделеевской олимпиады. Она проходила в Ташкенте.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2019724-12-kazahstanskih-shkolnikov-zavoevali-medali-na-mendeleevskoy-olimpiade-v-astane/