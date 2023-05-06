Штормовое предупреждение объявлено в семи областях Казахстана

Буря. Иллюстративное фото: pexels.com

Штормовое предупреждение объявлено в праздничный день, 7 мая, в семи областях Казахстана. Так, ожидаются сильный ветер и гроза. Информация опубликована на официальном сайте "Казгидромета".

Днем 7 мая на большей части Северо-Казахстанской области ожидается ветер 15-20, на западе порывы 23 м/с.

С 21 часа 6 мая до 21 часа 7 мая в Восточно-Казахстанской области, а именно в Усть-Каменогорске и Риддере, объявляется предупреждение о НМУ (неблагоприятные метеорологические условия) второй степени.

С 21 часа 6 мая до 21 часа 7 мая в Абайской области (Семей) также объявляется предупреждение о НМУ (неблагоприятные метеорологические условия) второй степени.

7 мая на северо-западе Западно-Казахстанской области возможна гроза. Ветер днем, порывы 15-20 м/с.

В воскресенье ночью и утром на западе и юге Мангистауской области может быть туман.

7 мая днем на западе и севере Костанайской области ожидается гроза. Ветер на западе, севере региона, порывы 15-20 м/с. В центральной части области сохраняется высокая пожарная опасность.

7 мая на юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области возможна гроза. На севере региона - пыльная буря. Ветер на юге, в горных и предгорных районах области 15-20 м/с.

Что делать при сильном ветре

Спасатели отмечают, что при ветре 14-17 м/с могут быть опрокинуты установленные вдоль улиц рекламные щиты, светодиодные панно и транспаранты. Штормовым ветром до 24 м/с могут быть повалены деревья и оборваны линии электропередачи.

Меры безопасности во время сильного ветра

Находясь в доме или квартире:

закройте все окна и форточки, проверьте надежность их закрытия;

помните, что безопасными являются места, удаленные от окон.

Если сильный ветер застал вас на улице:

немедленно укройтесь в подъезде или прочном здании;

не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, возле рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий;

не подходите к оборванным проводам и раскачивающимся вывескам;

держитесь подальше от гнилых и старых, особенно одиночно стоящих деревьев;

не паркуйте автотранспорт под деревьями, билбордами, электропроводами.

Также спасатели рекомендуют не пренебрегать сообщениями о штормовом предупреждении, воздержаться от поездок на личных автомобилях и длительного пребывания на улице.

В случае опасности и для сообщения информации о необходимости проведения спасательных мероприятий звоните на номера телефонов 101 или 112.

Как вести себя при грозе

В квартире, доме, здании:

не подходите близко к электропроводке, антеннам, закройте окна, выключите телевизор, радио и другие электробытовые приборы, не касайтесь металлических предметов.

В транспорте:

не покидайте авто, при этом закройте окна и опустите антенну радиоприемника;

прекратите движение и переждите непогоду на обочине или на автостоянке, подальше от высоких деревьев, не стойте на высоком месте или в открытом поле. А вот велосипед и мотоцикл могут являться в это время потенциально опасными. Их надо уложить на землю и отойти на расстояние не менее 30 метров.

На улице:

помните: в зоне грозы нельзя бегать и суетиться, снимите с себя все металлические украшения (цепочки, кольца, серьги), не приближайтесь к линиям электропередачи или высоким деревьям, не стойте рядом с металлической оградой, стальными трубами, рельсами, а также вблизи других проводников электричества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2019686-shtormovoe-preduprezhdenie-obyavleno-v-semi-oblastyah-kazahstana/