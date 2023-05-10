Почему алматинцы попадают в 112, звоня в полицию или "скорую", объяснили в ДЧС

Управление в кризисных ситуациях. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Застрявшее на пальце кольцо, потоп в квартире, потеря в горах - с этими и другими сообщениями обращаются алматинцы в службу спасения 112, передает корреспондент NUR.KZ.

Как рассказал начальник Управления в кризисных ситуациях ДЧС Алматы Бауыржан Иманов, в сутки поступает порядка 3000 звонков. В основном, люди изначально набирают совсем другие номера - полиции или "скорой". Но, как выяснилось, китайские смартфоны запрограммированы таким образом, что звонящий автоматически направляется в 112.

Бауыржан Иманов. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Иманов советует - чтобы избежать подобной ситуации, перед номером 102 или 103 лучше набирать 9.

"Основное наше направление - прием сообщений от граждан об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций, осуществление дальнейшей высылки сил и средств подразделений ДЧС и служб гражданской защиты для ликвидации ЧС и координация их действий.

Но бывает, что поступают звонки, сигнализирующие о падении деревьев или подтоплении улиц при обильных осадках. В таком случае мы отправляем подрядные организации, службу гражданской защиты для откачки воды.

Иногда люди уходят в горы, наступает темное время суток, теряют дорогу и просят помощи; бывает, что уходят в горы, несмотря на штормовые предупреждения, которые мы высылаем в виде SMS. Мы направляем спасателей, которые находятся на посту в горах", - говорит Бауыржан Иманов.

Управление в кризисных ситуациях. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Он отмечает, что иногда люди уходят в горы неподготовленные - без продуктов питания или соответствующей одежды.

Диспетчерская, расположенная в Управлении, принимает звонки, поступающие и с кнопки ЭВАК - SOS, расположенной в современных автомобилях, в основном, говорит Иманов, вызовы связаны с ДТП. На экране отображаются координаты, адрес, сотовый телефон, характер повреждений. При этом информацию передают, как правило, в другие службы.

Служба спасения 112. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Отметим, что при вызове службы спасения посредством кнопки звонок сначала направляется сервисной компании, которая "фильтрует" поступающие сигналы. И только если звонок не ложный, его направят в ДЧС.

Как рассказывают в МЧС РК, за годы эксплуатации ГАИС ЭВАК с 2019 по 2023 годы в контакт-центр поступило более 1 486 000 вызовов. 3 451 вызов из них был перенаправлен в экстренные оперативные службы для реагирования, так как была угроза жизни и здоровью граждан.

На сегодня кнопка установлена на 391 345 машинах. При возникновении серьезного ДТП отправка экстренного вызова в службы экстренного реагирования с помощью УВЭОС происходит практически моментально и автоматически, после того, как датчики, установленные на автомобиле, определили факт сильного удара вне зависимости от состояния пострадавших.

Служба 101 в Управлении в кризисных ситуациях. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

По словам Иманова, часто бывают звонки справочного характера, иногда - жители звонят, чтобы просто пообщаться, дети - побаловаться. Бывает, звонят люди, которые просят снять кольцо с пальца, перекрыть воду соседу, который затопил квартиру или достать кошку с дерева.

Шквал звонков случается, когда в городе происходят форс-мажоры или крупные или резонансные чрезвычайные ситуации. Например, при землетрясении жители сразу начинают атаковать диспетчерскую, чтобы узнать, ожидаются ли еще толчки.

Управление в кризисных ситуациях. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

При большом пожаре звонит практически каждый, кто его видит - за такую бдительность сотрудники ДЧС благодарны алматинцам, но в то же время отмечают, что порой такая активность может мешать работе.

К слову, Управление напоминает ЦОУ Департамента полиции - тут тоже выведены изображения с тысячи камер в городе, правда, не для того, чтобы отслеживать общественный порядок, а чтобы оценить обстановку при возникшем пожаре до прибытия первых подразделений.

Служба спасения 112. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Отсюда же совершается массовая SMS-рассылка об ухудшении погодных условий через мобильных операторов и приложение "Дармен". Также здесь подключена автоматизированная система мониторинга селевой опасности на мореных озерах, руслах рек, дамбах. На станциях мониторинга установлены камеры фото- и видеофиксации, которые позволяют следить за обстановкой в онлайн-режиме.

Для своевременного включения тревожного и аварийного режимов на всех станциях установлены пороговые значения измеряемых параметров - уровень воды, температура воздуха и воды, влажность грунта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2019561-zastryavshee-koltso-i-potop-v-kvartire-komu-i-kak-pomogaet-sluzhba-spaseniya-112-v-almaty/