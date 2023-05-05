"Оскорбила и оттолкнула сотрудников": конфликт из-за домбры произошел в аэропорту Алматы

Борт самолета. Иллюстративное фото: piqsels.com

Конфликт из-за музыкального инструмента произошел на днях в аэропорту Алматы. Артистка взяла с собой домбру в качестве ручной клади, однако сотрудники авиакомпании не разрешали сделать это.

Айтыскер Айшолпан Тлеутай на своей странице в Instagram рассказала, что ее не пускали в самолет с домброй, а в какой-то момент стали дергать и вырывать инструмент из рук. Тем не менее, по словам артистки, она сумела пройти в салон и долететь до Астаны.

Женщину возмутило отношение сотрудников авиакомпании FlyArystan к национальному музыкальному инструменту.

Комментарий касательно ситуации появился в официальном Telegram-канале авиаперевозчика.

Сообщается, что пассажир, пройдя регистрацию самостоятельно онлайн, сразу прибыл на посадку с музыкальным инструментом, который не был оформлен по правилам авиакомпании.

"Согласно правилам, с которыми пассажир соглашается во время покупки билета, на музыкальный инструмент выкупается отдельное место на борту во время бронирования билета. Данная практика применяется в связи с необходимостью предоставления возможности всем 188 пассажирам на борту разместить ручную кладь, а также во избежание поломки/повреждения инструмента", - пояснил авиаперевозчик.

Там же добавили, что в ходе изучения кадров видеоматериала, а также отчетов от сотрудников авиакомпании было выявлено, что пассажир проигнорировала просьбы и попытки представителей авиакомпании объяснить правила, оскорбив, оттолкнула сотрудников и забежала на борт самолета.

В компании также отметили, что во избежание задержки рейса было принято решение не снимать пассажира с рейса, так как по правилам безопасности была бы необходима выгрузка всех пассажиров и повторный предполетный досмотр.

Тем не менее перевозчик предупредил, что в случае повторения подобных ситуаций авиакомпания будет вынуждена применять соответствующие меры к деструктивным пассажирам.

"FlyArystan с большим уважением относится к традициям и ценностям нашей страны, чтит национальные инструменты и, более того, поддерживает отечественные музыкальные ансамбли и деятелей культуры, но правила авиаперевозки FlyArystan едины для всех пассажиров, в связи с чем сотрудники авиакомпании не делают исключений в зависимости от статуса или узнаваемости пассажиров", - добавили в компании.

Согласно официальному сайту Fly Arystan, все вещи, находящиеся при пассажире, считаются ручной кладью. Например, дамская сумочка, фотоаппарат/видеокамера, ноутбук, торты, цветы, барсетка, корзины, чехлы. Рекомендуется заранее сложить вещи в 1 (одну) единицу ручной клади.

Ручная кладь (Нерегистрируемый багаж):

перевозится в салоне воздушного судна при условии соответствия установленным габаритам (56х23х36 см), все составляющие ручной клади (колеса, ручка и т.п.) должны свободно помещаться в стандартизатор;

размещается на багажной полке над пассажирским креслом или под впереди стоящим креслом;

остается у пассажира в течение всего полета и находится под его ответственностью;

При посадке на борт воздушного судна пассажирам международных рейсов разрешается пронести продукцию, приобретенную в магазинах беспошлинной торговли (duty free), при условии оплаты по установленным тарифам за сверхнормативную 1 (одну) ручную кладь.

Общий вес ручной клади не должен превышать 10 кг на пассажира.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2019495-oskorbila-i-ottolknula-sotrudnikov-konflikt-iz-za-dombry-proizoshel-v-aeroportu-almaty/