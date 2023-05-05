После жалоб об издевательствах над ребенком в реабилитационном центре Астаны уволили воспитательницу

Детский сад. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Мать особенного мальчика, над которым издевались в реабилитационном центре Астаны, требует, чтобы воспитательница понесла строгое наказание, передает Первый канал "Евразия".

В телесюжете говорится, что шестилетний ребенок пострадал в реабилитационном центре Астаны. Мама мальчика заметила на теле сына ссадины и следы от ногтей. Камеры видеонаблюдения подтвердили, что над ребенком действительно издевались.

"Сперва она говорила, что камера искажает, что она просто его гладила, вытирала ему слюни, лицо вытирала. Потом, когда сказали, что директор сам ей сделал замечание, что бесполезно, на камере все видно – она просила извинения, прощения. Я сказала, что разговаривать со мной бесполезно", – рассказала мать мальчика.

По данному факту стражами порядка уже начато расследование.

Между тем в реабилитационном центре говорят, что воспитательница, которую подозревают в издевательстве над ребенком, имеет большой стаж работы.

Впрочем, как отмечают корреспонденты телеканала, сотрудницу уже уволили по отрицательным мотивам. А с представителями центра также поговорили сотрудники управления занятости.

"Условились на том, что будут выделены общественные работники в этот центр – у нас есть такая функция – которых мы посадим, которые ежедневно будут сидеть за мониторами и следить за этими моментами. У нас сейчас идет замена камер, мы планируем ремонт и вывести наши камеры на центр оперативного реагирования "Айкомек", – сказал руководитель управления занятости и соцзащиты города Астаны Илья Скуб.

По словам председателя общественного фонда "Бақытты шаңырақ" Ботагоз Султановой, они хотят, чтобы этот вопрос вынесли на уровень правительства. Она считает, что в каждом учреждении – государственном или частном – обязательно должна быть камера в онлайн-режиме. Чтобы родитель видел, что происходит с его ребенком в реальном времени.

В свою очередь мама пострадавшего ребенка хочет, чтобы воспитательница понесла строгое наказание.

Напомним, жительница Астаны, чей ребенок пострадал в реабилитационном центре, уже сообщала о похожем инциденте. В январе ее сына избили в садике для детей с инвалидностью, по этому делу идет расследование по статье 110 УК РК "Истязание".

А в этот реабилитационный центр, где произошел инцидент, мальчик начал ходить только 1 апреля текущего года.

В ДП Астаны сообщили, что по этому делу начато досудебное расследование по статье 140 УК РК "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего", также назначены необходимые экспертизы.

Отметим, что, согласно вышеуказанной статье, воспитательнице может грозить наказание в виде:

штрафа в размере до 160 МРП (552 тыс. тенге);

исправительных работ в том же размере;

привлечения к общественным работам на срок до 160 часов;

ареста на срок до 40 суток.

Также ее могут лишить права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2019485-posle-zhalob-ob-izdevatelstvah-nad-rebenkom-v-astane-uvolili-vospitatelnitsu/