"Помогите Айлане жить дальше": девочка из Павлодара уже год борется с лейкозом

Айлана. Фото: из личного архива

4-летняя Айлана из Павлодара - долгожданный ребенок в семье. Девочка развивалась и росла, но летом прошлого года ей стало плохо. Проведенный анализ выявил лейкоз, передает корреспондент NUR.KZ.

"5 июня 2022 года моей дочери стало плохо, мы поехали в больницу, где по результатам анализов нам предложили сделать пункцию. После этого нас перевели в Павлодарскую детскую больницу. Вызвали на беседу к врачу, где сообщили страшную новость: в крови Айланы найдены раковые клетки. Поставили диагноз - острый лимфобластный лейкоз.

Месяц мы пролечились в Астане, но Айлане не подошла "химия". Мы нашли клинику в Турции и улетели. В данный момент мы находимся в Стамбуле в клинике Medipol Mega University Hospital, проходим курс "химии", но без оплаты нам отказываются продолжать лечение", - говорит мама девочки, Екатерина Кабдельманова.

Этому сопутствует еще диагноз "эпилепсия", выставленный Айлане, когда ей исполнился год. Сейчас девочке требуется большая сумма на лечение - 90 тысяч долларов - порядка 43,8 млн тенге.

Лечение прерывать нельзя. Собрать такую сумму самостоятельно семья не может: мама учится на четвертом курсе вуза, с мужем она находится в разводе, а воспитывать дочь ей помогают родители.

"Сумма слишком велика. Помогите, пожалуйста, спасти жизнь моей дочери. Помогите Айлане жить дальше", - заявила мама.

Реквизиты:

Kaspi Gold: 4400 4301 3325 4026

Halyk: 4390 8782 5693 8670

Карты оформлены на Кабдельманову Екатерину Андреевну

Карты привязаны к номеру: +7 777 688 6806

Сбербанк России: 4081 7810 8020 0813 7758

Пурышкин Юрий Владимирович, дедушка

Instagram: @sos_ailana

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2019418-pomogite-aylane-zhit-dalshe-devochka-iz-pavlodara-uzhe-god-boretsya-s-leykozom/