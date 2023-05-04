Награду костанайского ветерана ВОВ продали за 8 тыс. евро

Памятник Петру Родионову. Фото: с сайта kstnews.kz

Звезду Героя СССР Петра Родионова, проживавшего в Костанайской области, продали на аукционе за 8000 евро (почти 4 млн тенге). Выставил ее на торги Мэтт Янсен из Голландии, передает газета "Костанайские новости".

Петр Родионов родился в Татарстане (Россия). После войны жил в Костанайской области. Умер здесь же в 1978 году.

В годы ВОВ он был старшим разведчиком батареи 254-го минометного полка. Сражался на Центральном, Западном, Ленинградском, 2-м Украинском фронтах.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за мужество и героизм Петру Родионову присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда".

С ноября 2022 года его медаль под номером 8825 была выставлена на продажу на одной из англоязычных площадок фалеристики.

Для справки: фалеристика - 1) научная дисциплина, изучающая историю орденов, медалей и других знаков отличия; 2) коллекционирование нагрудных знаков и значков, сувенирных и юбилейных жетонов и т.п.

Продавец Мэтт Янсен проживает в Голландии. Как награда оказалась у него, неизвестно.

По словам директора "Стан-Центра" Андрея Выползова (Калининград, Россия), они связались с Мэттом Янсеном.

"Судя по переписке, это интеллигентный мужчина, образованный европеец, для которого продажа советских наград, как говорится, "ничего личного – просто бизнес". Он даже выразил сожаление, что Родионовская золотая звезда уже продана. За 8 тысяч евро (около 4 млн тенге). Кому – не говорит, мол, коммерческая тайна", - пояснил Андрей Выползов.

Он считает, что должна быть создана государственно-частная комиссия, которая бы системно выкупала высшие награды, выставленные на интернет-площадках.

Добавим, что по информации официальной страницы "Стан-Центра" в VK, Центр по развитию прикладных геополитических исследований на евразийском пространстве "Стан" (сокращенно "Стан-Центр") расположен в Калининграде.

Его команда системно занимается анализом ситуации в геополитическом треугольнике "Европейский союз — Российская Федерация — Центрально-Азиатский регион". Итоги деятельности организация доносит до всех граждан Евразии, заинтересованных в общественно-политическом просвещении.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2019369-nagradu-kostanayskogo-veterana-vov-prodali-za-8-tys-evro/