"Қара Шапан": необычный трехметровый арт-объект появился в Алматы (фото)

Скульптура "Қара Шапан". Фото: пресс-служба акимата Алматы

Необычный арт-объект современного казахстанского художника под названием "Қара Шапан" открылся в Алматы, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата города.

В Алматы на пересечении улиц Панфилова и Кабанбай батыра открылся арт-объект современного казахстанского художника Сырлыбека Бекботаева — "Қара Шапан".

Скульптура "Қара Шапан". Фото: пресс-служба акимата Алматы

"Трехметровая скульптура чапана выполнена из металла и отсылает нас к казахской и среднеазиатской культуре, где номады обменивались чапанами как материальным символом уважения, единства и взаимопонимания, скрепляя союзы и договоренности", – говорится в сообщении.

Сырлыбек Бекботаев. Фото: пресс-служба акимата Алматы

Сообщается, что воплотить творческую задумку в жизнь художнику помогли казахстанские меценаты при поддержке акимата Алматы.

Напомним, в 2018 году алматинцев шокировала белка, появившаяся у входа в Атакент. Официальная презентация арт-объекта состоялась 9 июля 2018 года. Горожане в отношении скульптуры выразили неоднозначное мнение. При этом на установку 13-метровой белки потратили 23 млн тенге.

В феврале 2020 года стало известно, что знаменитую алматинскую белку перенесут в другое место. Решение было продиктовано общественным мнением – граждане не сошлись в едином, часть была "за", другая – "против" арт-объекта.

В январе 2019 года в Сети появились фотографии скульптуры матери и ребенка в Алматы около городского перинатального центра. Казахстанцам не понравилось то, как было выполнено лицо малыша на арт-объекте.

В 2018 году мы писали об алматинской скульптуре деревянного коня с колесиками и седлом с отпечатками ягодиц.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2019331-neobychnyy-trehmetrovyy-art-obekt-poyavilsya-v-almaty-foto/