Астанчанин через суд заставил госорган проверить подвал здания

Трубы в помещении. Иллюстративное фото: pexels.com

Астанчанин обратился в госорган с просьбой провести внеплановую проверку нежилого помещения. А когда не добился желаемого, направил иск в суд, сообщается на официальном сайте судов столицы.

Специализированный межрайонный административный суд Астаны рассмотрел дело по иску А. к Управлению контроля и качества городской среды о признании бездействия в части проведения внеплановой проверки в нежилых помещениях и обязании рассмотреть заявление по существу, говорится в пресс-релизе.

"Из материалов дела следует, что А. обратился в управление с заявлением о проведении проверки по поводу незаконного перекрытия приямок 13 окон в подвальном помещении жилого дома. Вследствие чего в помещении, где проходят инженерные сети, нарушена циркуляция воздуха, трубы от высокой влажности ржавеют, стены оседают", – говорится в сообщении.

Отмечается, что для проведения внеплановой проверки от управления требовалось извещение собственника нежилых помещений.

"При этом закон не ограничивает способы извещения субъекта контроля и надзора, предоставляя возможность извещения любым доступным способом", – говорится на сайте судов столицы.

Однако в данном случае, как сообщается, ответчик ограничился попыткой извещения А. по почте, а другие способы извещения не предпринимал, тогда как истец пояснял, что ему известны место работы последнего и абонентский номер сотовой связи.

"В ходе судебного разбирательства по указанному номеру телефона суд известил А., вследствие чего последний направил представителя в суд и в управление для получения уведомления", – гласит сообщение.

Отмечается, что при таких обстоятельствах доводы ответчика о невозможности проведения проверки вследствие отсутствия адресата по зарегистрированному адресу, отсутствия возможности вручения уведомления не нашли своего подтверждения.

В данном случае ответчик проявил незаконное бездействие, вследствие которого обращение А. безосновательно оставлено без исполнения, говорится в сообщении.

Иск А. был удовлетворен частично – суд признал незаконным бездействие управления в проведении внеплановой проверки в нежилых помещениях. Решение суда вступило в законную силу.

На официальном сайте Управления контроля и качества городской среды Астаны говорится, что направлениями деятельности данного органа являются:

осуществление контроля за деятельностью технического и авторского надзоров;

принятие установленных законодательством мер по отношению к юридическим и должностным лицам, допустившим нарушения либо не устранившим допущенные нарушения в установленные сроки;

лицензирование, аттестация экспертов на право осуществления экспертных работ и инжиниринговых услуг;

аккредитация организаций по управлению проектами в области архитектуры, градостроительства и строительства;

контроль трудовых отношений, безопасности и охраны труда и трудового законодательства;

контроль в сфере сельского хозяйства и ветеринарии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2019294-astanchanin-cherez-sud-zastavil-gosorgan-proverit-podval-zdaniya/