Почему в МИИР не могут определиться со сроками запуска автокредитования, объяснил Карабаев

Автосалон. Иллюстративное фото: Westend61/Getty Images

Глава МИИР Марат Карабаев в кулуарах мажилиса рассказал, когда будет принято решение о запуске программы автокредитования, передает корреспондент NUR.KZ

Вопрос подняли журналисты. Они поинтересовались, с какой периодичностью будут запускать программу автокредитования. Ведь ранее шла речь о том, что она будет ежемесячной.

"Последнее, что обсуждаем, давайте определенная сумма соберется. Минимум на 500 машин. И будем потом запускать. Чтобы обеспечить большее количество, как минимум 500 машин. Соберется свыше 5 млрд - запускать будем", - заявил в Марат Карабаев.

Представители СМИ поинтересовались, почему тогда ранее обещали запускать программу каждый месяц.

"Каждый месяц миллиард собирается, примерно. Можно миллиард на сто машин объявлять, а можно суммарно на 500", - добавил министр

В завершение он озвучил примерные условия по запуску программы.

"Мы говорим, когда определенное количество соберется. Можем раз в год. Когда, к примеру, 10 млрд соберется. На 500 машин средства соберутся, после этого объявляем.

Это же зависит оттого, как будет идти возврат. Сейчас новые кредиты выдаваться будут, от них тоже возврат поступит. И, возможно, не два раза в год будет. Пока миллиард в месяц собирается. Это будет (раз - прим. ред.) в пять месяцев", - резюмировал он.

Напомним, накануне глава министерства индустрии и инфраструктурного развития озвучил новые условия по запуску автокредитования в Казахстане.

В программу вносятся следующие изменения:

возвращается требование по первоначальному взносу – 15% от стоимости машины;

будут оглашены фамилии и имена тех, кто получил авто;

вносятся изменения в части того, какие авто допускаются для участия в программе.

Сегодня глава министерства ответил на критику казахстанцев касательно возврата требований по первоначальному взносу. Он подчеркнул, что эта норма не направлена на то, чтобы искусственно снизить количество желающих принять участие в программе людей.

Отметим, что программа льготного автокредитования работает по "револьверному" принципу - новые автокредиты выдаются за счет выплат по займам, которые казахстанцы оформили ранее.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2019138-pochemu-v-miir-ne-mogut-opredelitsya-so-srokami-zapuska-avtokreditovaniya-obyasnil-karabaev/