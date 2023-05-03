Полицейские запрещали работать летнему кафе в Шымкенте

Кафе. Иллюстративное фото: pexels.com

В Шымкенте предприниматели пожаловались на участковых инспекторов полиции, которые запрещали размещать столики на прилегающем к кафе участке, передает официальный сайт Департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Шымкенту.

Бизнесмены обратились с жалобой к борцам с коррупцией. Они пояснили, что участковые инспекторы запрещают им ставить столики на прилагающем к кафе участке на территории Арбата.

Проблему подробно изучили и пришли к выводу, что нормативно запретов на это не существует.

"В целях изучение данного вопроса проведена встреча с профильным управлением акимата и местной полицейской службой. Необоснованные требования в отношении предпринимателей прекращены", - сообщили в Антикоре.

В ведомстве добавили, что ими проводится мониторинг на соблюдение прав предпринимателей госорганами.

Так, было установлено, что в Шымкенте запланировали проверки с посещением 97 объектов МСБ.

Однако поправками в Предпринимательский кодекс установлен новый порядок, введен запрет на проведение проверок с посещением субъектов (объектов) без предварительной кабинетной проверки.

В рамках мониторинга борцами с коррупцией были проинформированы соответствующие госорганы для инициирования изменения планов.

В итоге удалось защитить права порядка 100 бизнесменов от незаконных проверок с посещением объектов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2019111-politseyskie-zapreschali-rabotat-letnemu-kafe-v-shymkente/