О грозах, заморозках и пыльных бурях в среду предупредили казахстанцев синоптики

Гроза. Иллюстративное фото: pexels.com

На завтра, 3 мая, в ряде областей Казахстана объявлены штормовые предупреждения из-за сильного ветра, а также возможных заморозков. Такая информация приводится на официальном сайте РГП "Казгидромет".

Так, днем 3 мая в районе Алакольских озер в Жетысуской области сохранится штормовой ветер с порывами до 23-28 м/с, а временами – 30 м/с и более. Кроме того на севере и востоке региона ветер будет доходить до 17-22 м/с. Ночью на севере, в центре, горных районах области ожидаются заморозки до 3-8 градусов.

На западе и юге Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный на западе, юге области порывы 15-20 м/с.

Днем на юге Атырауской области ожидается сильный дождь. Днем на западе и юге области гроза и град. На севере и востоке региона пыльная буря. Ветер северо-западный, с переходом на юго-восточный, ночью на западе, юге, востоке области порывы до 15-20 м/с, днем на большей части порывы до 17-22 м/с.

Ночью на западе, юге и в центре Мангистауской области ожидается сильный дождь. На западе, юге, в центре области гроза, град. Ветер северо-западный на большей части области порывы до 15-20 м/с, на северо-западе области – временами до 25 м/с.

Ночью и утром на северо-востоке Костанайской области ожидается туман. Ночью на севере, юго-востоке области заморозки до 2 градусов.

Днем 3 мая в центре и на востоке Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный, восточный ночью в центре, а днем – на большей части области порывы до 15-20 м/с.

На севере Туркестанской области ожидается пыльная буря. Ветер восточный на севере, западе, в горных и предгорных районах области до 15-20 м/с, с порывами до 23-28 м/с.

В Шымкенте ожидается ветер с порывами до 15-20 м/с, а днем временами – до 23 м/с.

Ночью и утром на севере, западе Северо-Казахстанской области ожидается туман. Ночью на большей части области ожидаются заморозки до 1-6 градусов.

Ночью на юге, днем на юге, в центре области Абайской области ожидаются осадки (дождь, снег). Ветер северо-западный, северный ночью на юге, в центре 15-20 м/с, днем 15-20 м/с, на юге региона возможны порывы до 23 м/с.

В Актюбинской области ожидается ветер восточный, юго-восточный ночью в центре, днем на большей части области порывы 15-20 м/с.

Ночью на севере, востоке, днем на большей части Восточно-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег). Ветер северный, северо-западный на севере, западе, юге области порывы 15-20 м/с.

Кроме того, с 3 по 5 мая ночью в горных районах Жамбылской области ожидаются заморозки 3 градуса.

Также, в период со 2 по 4 мая 2023 года в связи с выпавшими осадками и неустойчивым состоянием снежного покрова в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы (в высотной зоне выше 2500 метров) в Алматинской области возможен сход снежных лавин.

Не рекомендуется выход на заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин. Будьте осторожны в горах.

Как не пострадать при сильном ветре?

Как сообщается на официальном сайте одного из региональных ДЧС, штормовые ветры – одно из наиболее распространенных стихийных бедствий. Следует учитывать, что при ветре (14-17 м/с) могут быть опрокинуты установленные вдоль улиц рекламные щиты, светодиодные панно и транспаранты на самостоятельных опорах.

При штормовом ветре (до 24 м/с) могут быть повалены деревья, оборваны линии электропередач. Потому важно знать общие меры безопасного поведения во время сильного ветра.

Так, находясь в доме или в квартире:

закройте все форточки и окна, проверьте надежность их закрытия;

безопасными местами при сильном ветре являются места, удаленные от окон.

Если сильный ветер застал вас на улице:

укройтесь в подъезде или прочном здании;

не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий;

не подходите к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам и так далее;

держитесь подальше от гнилых, старых, одиночно стоящих деревьев.

Автомобилистам важно помнить о том, что при сильном ветре нельзя парковать автотранспорт под деревьями, билбордами или электропроводами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2019082-o-grozah-zamorozkah-i-pylnyh-buryah-v-sredu-predupredili-kazahstantsev-sinoptiki/