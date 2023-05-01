Грозы и пыльные бури: штормовое предупреждение объявили на большей части Казахстана

Иллюстративное фото: instagram.com/mangystau_tjd

Синоптики предупредили казахстанцев об ухудшении погодных условий - в большинстве регионов страны объявлено штормовое предупреждение, сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".

2 мая днем в горных районах Жамбылской области ожидается гроза. 02-03 мая на севере области пыльная буря. Ветер северо-восточный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20, порывы 23-28 м/с.

Завтра на юге и востоке Жетысуской области ветер северо-восточный 17-22 м/с. Ночью в горных районах области ожидаются заморозки 2 градуса.

Во вторник на севере Туркестанской области возможна пыльная буря. Ветер восточный, северо-восточный на севере, западе, в горных и предгорных районах области 15-20, днем порывы 25 м/с.

2 мая в горных районах Алматинской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). Днем на юге, в горных районах области ожидается гроза, град. Ветер северо-восточный, на севере, юге, востоке области порывы 15-20, днем временами 23-28 м/с.

Завтра на севере и востоке Карагандинской области ожидается ветер северный, северо-восточный днем порывы 18 м/с.

Во вторник на большей части Мангистауской области прогнозируется гроза. Днем на западе, юге области будет сильный дождь. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, на севере, востоке, в центре области 15-20 м/с.

Предстоящей ночью на севере, востоке, в центре, а также днем на большей части Восточно-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег). На севере, востоке области туман. Ветер северо-западный днем на севере, западе, юге области порывы 15-20 м/с.

2 мая на севере, в центре, востоке Абайской области возможны осадки (дождь, снег) и туман. Ветер северо-западный, северный утром и днем на западе, востоке, в центре области порывы 15-20 м/с.

Завтра на западе, северо-западе Западно-Казахстанской области прогнозируется гроза. Ветер юго-восточный, днем на юге, востоке области порывы 15-20 м/с.

Во вторник, 2 мая, на севере, юге Улытауской области ожидается ветер северо-восточный, восточный порывы 15-20 м/с.

Завтра на западе Атырауской области прогнозируется гроза, на востоке пыльная буря. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, на севере, востоке области 15-20 м/с.

В центре и на востоке Кызылординской области 2 мая, согласно прогнозу, будет пыльная буря. Ветер северо-восточный, восточный ночью в центре области порывы 15-20 м/с, днем на большей части области 15-20 м/с.

Предстоящей ночью и утром на севере Костанайской области ожидается туман. Ночью на северо-востоке области заморозки 2 градуса.

Отметим, что ранее синоптики опубликовали прогноз погоды на месяц - в мае они пообещали, что холода вернутся после продолжительно теплой погоды.

Обратим внимание, согласно прогнозу, с 1 по 5 мая на западе, а также в южной половине республики прогнозируются грозовые дожди, временами сильные, а на востоке Казахстана в первые дни мая возможен переход дождя в мокрый снег. Ожидается усиление ветра с порывами до 15-25 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2018894-grozy-i-pylnye-buri-shtormovoe-preduprezhdenie-obyavili-na-bolshey-chasti-kazahstana/