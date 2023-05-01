Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил граждан с Днем единства народа Казахстана. Поздравление опубликовано в официальном Telegram-канале пресс-службы главы государства.

"Дорогие соотечественники!

От всей души поздравляю вас с Днем единства народа Казахстана – праздником, олицетворяющим гармонию и согласие в нашей стране!

Общенациональное единство является нашим бесценным богатством, прочной основой нашей государственности. Казахская земля стала родным домом для представителей разных этносов. Сегодня все наши граждане чувствуют сопричастность к общему прошлому, настоящему и будущему, у нас общие ценности и идеалы. Мы все принадлежим к одной большой семье, единой казахской нации.

Поступательный прогресс страны зависит от успеха проводимых нами реформ. Достичь поставленных масштабных целей мы сможем только благодаря нашему нерушимому единству.

Народная мудрость гласит: "Начало счастья – согласие". Этот завет предков выступает одним из главных приоритетов в построении Справедливого Казахстана. Мы будем последовательно созидать гармоничное общество, основанное на принципах равенства и справедливости.

Пусть крепнет единство нашего народа, вознося нашу страну к новым вершинам!

Желаю всем согражданам благополучия и процветания!

С праздником, дорогие соотечественники!", - сказал президент.

Отметим, на официальном сайте АНК говорится, что 1 мая - день нашего всенародного единства, праздник дружбы и согласия всех этносов Казахстана, это праздник казахстанского патриотизма, преданности нашей стране, народу. Все достижения нашей страны достигнуты благодаря миру и согласию. Стать олицетворением единства и солидарности, мира и стабильности - главная задача каждого гражданина Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2018850-tokaev-pozdravil-grazhdan-s-dnem-edinstva-naroda-kazahstana/