Мужчина ушел на работу и пропал без вести в Уральске

Руслан Утепов. Фото: mgorod.kz

В Уральске ищут 37-летнего мужчину, который в пятницу утром, 28 апреля, вышел на работу, но домой так и не вернулся, передает портал "Мой город".

Пропавшего мужчину зовут Руслан Утепов. Его сестра сообщила, что обычно он ездит на работу на автомобиле, но в пятницу он оставил его дома.

"При себе был телефон, вчера звонки доходили, но сегодня телефон отключен. Документы тоже при себе. Он не пьет, ранее из дома не уходил, проблем со здоровьем нет, немного заикается. Очень за него переживаем", – говорит сестра Руслана Утепова Эльмира.

Приметы мужчины: глаза карие, рост примерно 170 см, среднего телосложения. В день пропажи был одет в синюю футболку, черные джинсы и черную джинсовую куртку.

Родственники уже написали заявление в полицию, сейчас его поисками занимаются стражи порядка.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении Руслана Утепова, просят позвонить по номерам: 8 (775) 688 63 05, 8 (777) 143 0458.

Добавим, что, по данным на сайте "Электронного правительства", при пропаже человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер 102 или лично в ближайшем отделении.

Информация, которую важно предоставить в полицию, следующая:

личные данные пропавшего – имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок;

сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.

Если речь идет о ребенке, то обращаться в полицию следует как можно быстрее. В полиции обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека.

Для подачи такого заявления не существует временных ограничений.

Ошибочно полагать, что обращаться можно лишь по прошествии 3 дней с момента исчезновения человека. В это же время надо начать проводить собственное мини-расследование – обзванивать друзей, коллег, места, где любил бывать человек, проехать маршрутом, которым исчезнувший пользовался ежедневно.

Как найти самостоятельно человека, пропавшего без вести

поиск при помощи специализированных интернет-сервисов;

привлечение добровольческих отрядов – волонтеров;

разработка макета листовки о поиске, размещение объявления в социальных сетях (городские паблики, специализированные группы) с просьбой о репостах;

обращение в местные СМИ с просьбой о размещении рекламной бегущей строки о поиске, или даже целого репортажа в новостях;

расклейка листовок; периодический обзвон и по возможности личное посещение медицинских учреждений; изучение сводок.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2018806-muzhchina-ushel-na-rabotu-i-propal-bez-vesti-v-uralske/