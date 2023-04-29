Астану накрыл смог (фото)

Смог. Фото: t.me/myastanacity

Сегодня жители Астаны делятся в Сети фотографиями смога, накрывшего столицу. Горожан заинтересовало, по какой причине они наблюдают подобное явление. Ситуацию прокомментировали в "Казгидромете", передает корреспондент NUR.KZ.

Пользователи делятся в Сети снимками смога и строят предположения.

"Дымно, но чисто", "Прошлогодние листья жгут", "Из-за пожаров в России", "Видимо, пожары где-то", - пишут комментаторы.

Смог. Фото: t.me/myastanacity

При этом в РГП "Казгидромет" пояснили, что в период с 26 по 28 апреля в Астане преобладала погода без осадков с высоким дневным температурным фоном.

Смог. Фото: t.me/myastanacity

"Ночью 29 апреля с северных морей смешался холодный антициклон, смена теплых воздушных масс на холодные, безветрие в ночные часы привели к помутнению атмосферы", - отметили синоптики.

Смог. Фото: t.me/myastanacity

Сегодня, по их данным, до вечера в столице ожидается переменная облачность, утром и днем - дождь, гроза. Ветер 9-14, днем порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью 7-9, днем 18-20 тепла.

Смог. Фото: t.me/myastanacity

"Метеорологические условия будут способствовать рассеиванию загрязняющих веществ в атмосфере города", - добавили специалисты.

Смог. Фото: t.me/myastanacity

Для справки: смог - загрязненный воздух (смесь дыма, тумана и пыли), характерный для промышленных городов.

Напомним, в феврале серый смог несколько дней застилал Астану. Отмечалось, что ветер давно стал не только визитной карточкой столицы, но и обязательным условием проживания здесь в отопительный сезон. Как только он затихает, сразу появляется смог. Самый загрязненный воздух - в районах, где дома с печным отоплением.

Экологи заявили, что воздух в городе станет чище только тогда, когда все частные дома будут отапливаться газом, а не углем. По частному сектору уже проводят сети. За четыре года этой работы небо в столице стало проясняться.

"Сравнительно по цвету смога мы уже видим, что есть улучшения, потому что цвет стал меняться. Это визуально является показателем того, что все-таки снижается количество взвешенных частиц", - рассказала эколог Лаура Маликова.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2018776-astanu-nakryl-smog-foto/