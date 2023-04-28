Бердибеку Сапарбаеву присвоили новое звание

Бердибек Сапарбаев. Фото: instagram.com/saparbayev_bm

Государственному деятелю Казахстана Бердибеку Сапарбаеву присвоили звание "Почетный гражданин Актюбинской области". Об этом сообщается на официальном сайте регионального акимата.

В Актобе состоялась сессия областного маслихата, на которой был уточнен бюджет области на текущий год.

Там же депутаты утвердили решение о присвоении звания "Почетный гражданин Актюбинской области":

государственному деятелю Бердибеку Сапарбаеву;

кандидату сельскохозяйственных наук Серикбаю Рзабаеву;

профессору медицины Нагашыбаю Акатаеву;

председателю Совета ветеранов области Серику Шангутову.

По информации на сайте ИПС "Параграф", Сапарбаев Бердибек Машбекович родился 9 февраля 1953 года в селе Бесарык, Яныкурганского района, Кызылординской области. В 1977 году окончил Алма-Атинский институт народного хозяйства, является доктором экономических наук, профессором, а также почетным членом Академии социальных наук.

С 1977 по 1988 года – экономист, а также старший, ведущий, главный экономист, заместитель начальника отдела Министерства финансов Казахской ССР.

В 1988-1993 годах – заместитель министра народного образования Казахской ССР.

С 1993 по 1994 год – заместитель заведующего, заведующий отделом финансов, труда и социальной защиты Аппарата президента и Кабинета министров Республики Казахстан.

Также занимал должности руководителя аппарата Кабинета министров РК, акима Кызылординской области.

С 1999 по 2002 год – аким Южно-Казахстанской области.

С 2002 по 2006 год был председателем Агентства таможенного контроля, вице-министром финансов – председателем Комитета таможенного контроля Минфина РК.

В разные годы занимал должности замруководителя Канцелярии премьер-министра – представителя правительства в мажилисе, вице-министр экономики и бюджетного планирования, министра труда и соцзащиты населения РК.

С 2009 по 2014 год – аким Восточно-Казахстанской области.

С 2014 по 2015 год – заместитель премьер-министра.

С 2015 по 2019 год – аким Актюбинской области.

В 2019 году – министр труда и социальной защиты населения РК.

С 2019 по 2020 год – заместитель премьер-министра РК, а с 2020 по 2022 год был акимом Жамбылской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2018716-berdibeku-saparbaevu-prisvoili-novoe-zvanie/