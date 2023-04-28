Нарушения выявил Антикор в работе акимата Астаны

Астана. Иллюстративное фото: pexels.com

Одно из управлений акимата Астаны искусственно создавало административный барьер для более чем 200 предпринимателей, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Антикора.

В Агентстве по противодействию коррупции сообщили, что их сотрудники в столице выявили в работе Управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений Астаны и его подведомственных организаций систематические нарушения сроков оказания госуслуг в сфере земельных отношений.

"Установлены системные нарушения сроков рассмотрения заявлений в рамках процедуры оказания государственной услуги "Выдача разрешения на использование земельного участка для изыскательских работ", – говорится в сообщении.

Отмечается, что столичным акиматом поступившие заявления рассматривались в течение 15 рабочих дней, тогда как в соответствии с утвержденным стандартом срок оказания государственной услуги – 10 рабочих дней.

"Тем самым искусственно создавался административный барьер более чем для 200 предпринимателей.

Несоблюдение процессов оказания государственных услуг является серьезным нарушением, которое может привести к значительным издержкам как для предпринимателей, так и для общества в целом", – отмечается в пресс-релизе службы.

По результатам анализа в акимат столицы внесены соответственные рекомендации об устранении выявленных нарушений.

Также сообщается, что в настоящее время местный исполнительный орган принял к исполнению вышеуказанные рекомендации, сроки оказания государственных услуг приведены в соответствие с действительным стандартом.

По информации на Единой платформе интернет-ресурсов госорганов, получателями услуги "Выдача разрешения на использование земельного участка для изыскательских работ" являются юридические и физические лица. Услуга бесплатная, срок ее оказания – 10 рабочих дней.

В свою очередь, задачами Управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Астаны, по информации на официальном сайте ГУ, являются:

осуществление государственной политики в области архитектуры и градостроительства на территории Астаны;

осуществление государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории Астаны;

формирование и внедрение в сферу архитектурно-градостроительной деятельности и земельных отношений;

комплексное формирование застройки, транспортной, инженерной и социальной ценности, благоустройство и озеленение города в соответствии с требованиями экологической безопасности и охраны окружающей среды;

координация деятельности по реализации генерального плана развития территории Астаны, комплексной схемы градостроительного планирования наблюдения (проекта районной планировки), отнесенных к пригородной зоне наблюдения, и запланированной и предполагаемой градорегулирующей и проектно-планировочной документации.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2018684-narusheniya-vyyavil-antikor-v-rabote-akimata-astany/