"Не мог бы поступить по-другому": прокурор нашел пропавшего в Астане ребенка (видео)

Жан Мурат. Фото: t.me/GenPr

Сотрудник прокуратуры нашел пропавшего в Астане ребенка - молодой человек откликнулся на призыв о помощи, сообщается в официальном Telegram-канале Генеральной прокуратуры РК.

Мальчик пропал в начале апреля - он вышел из дома в книжный магазин и не вернулся.

Магистрант Академии правоохранительных органов Жан Мурат обратил внимание на сообщение волонтеров Lider.kz о поиске пропавшего.

Молодой сотрудник прокуратуры вместе с товарищем отправился искать ребенка.

Сначала они обошли места общественного пользования (общепиты, компьютерные клубы, мечети), заброшенные здания, мусорные баки, арыки Алматинского и Байконурского районов столицы. После двух часов поисков было решено отправиться на левый берег столицы.

Ранним утром, примерно в 4 часа, проезжая по улице Достык, Жан обратил внимание на мальчика, подходившего под описание.

После выяснения обстоятельств оказалось, что это и есть пропавший мальчик. После ребенка передали полиции.

"Я, как родитель, просто не мог бы поступить по-другому или просто проигнорировать сообщение", - рассказал Жан Мурат.

Отметим, на официальном сайте "Электронного правительства" говорится, что при пропаже человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер "102" или лично в ближайшем отделении.

Информация, которую важно предоставить в полицию, следующая:

личные данные пропавшего – имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок;

сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.

Если речь идет о ребенке, то обращаться в полицию следует как можно быстрее.

Когда дело касается несовершеннолетних детей, то нужно придерживаться правил:

всегда знать, куда собирается пойти ребенок, кто будет при нем в качестве сопровождающего лица, и в какое время сын или дочь должны вернуться домой;

установить опцию «быстрый набор» в сотовом телефоне на контакты родителей и полиции;

чаще фотографировать своих детей;

запоминать одежду, в которой дети выходят из дома;

выучить с ребенком его имя и домашний адрес;

постоянно проводить с малышом беседы о соблюдении мер личной безопасности;

рассказать, к кому несовершеннолетний может обратиться за помощью в случае форс-мажора;

если возможности мобильного устройства позволяют, то стоит установить специальное приложение, делающее возможным определение местоположения его владельца.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2018624-ne-mog-by-postupit-po-drugomu-prokuror-nashel-propavshego-v-astane-rebenka-video/