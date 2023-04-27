"За что налоги платим?": жители центра Алматы оказались отрезаны от цивилизации (видео)

Дорожные знаки. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Жители элитного района в центре Алматы жалуются на разбитые коммунальщиками дороги. По словам горожан, из-за этого к домам не может проехать даже машина скорой помощи, передает сайт телеканала КТК.

Как рассказали местные жители, коммунальщики прокладывали здесь водопровод, разрыли всю улицу, испортили дорожное покрытие, а восстанавливать ничего не стали.

В дождливую погоду люди вязнут в грязи, автомобили проваливаются в ямы. Врачи скорой помощи и таксисты отказываются заезжать в частный сектор.

"За две недели третий раз протечка. Только за две недели! Я приезжаю, звоню. Они говорят: "Приедем, посмотрим". Сколько можно уже? Мы за что налоги платим транспортные? Тут ходить невозможно, не то что ездить. Трубы некачественные положили. Деньги вбухали в этот водопровод. "Сейчас нет денег на ремонт вашей дороги", - возмущен алматинец Андрей Обносов

Живя в центре города, люди оказались отрезаны от цивилизации. Сюда не могут заехать ни скорая, ни пожарные. Отказываются забирать клиентов и таксисты.

"Зимой мы не имели возможности выйти из дома, потому что такси не могли проехать из-за этих ям. У меня в квартире живет родственница, у нее был инсульт, и мы вызвали скорую помощь, они не могли ее вывезти отсюда. Ее фактически посадили в коляску и везли врач и санитар", - рассказала местная жительница Татьяна Пак.

"Дом горел. Они не могли найти пожарный гидрант. Ищут пожарные гидранты. Я им уже пять точек показал, где здесь есть. Они все засыпанные из-за их трубы", - поделился алматинец Дмитрий Бочаров.

Около года горожане обращаются во все инстанции и пытаются получить внятный ответ.

"Подрядчик должен был восстановить нам дорогу. Дорога не была восстановлена и находится в ужасном плачевном состоянии, которое вы наблюдали. Учитывая, что это единственная дорога, которая ведет в жилой комплекс, где находятся 45 квартир и живут порядка 250 жителей с детьми и стариками", - рассказала Саодат Каримова.

Местные чиновники журналистам не ответили, а представители компании "Алматы су" признали: частично по их вине алматинцы остались без дороги.

"Поставщик попался недобросовестный. Вовремя, в срок работу не завершили. В том числе, что вызывает социальное напряжение в обществе, не восстановили дорожное полотно. Соответственно, предприятие было вынуждено обратиться в суд.

С начала апреля месяца силами предприятия завершаются недоделки. Понимаем, что жители испытывают массу неудобств. Мы планируем где-то в июне-июле полностью дорогу восстановить", - рассказали в компании.

Местным ничего не остается, как ждать. Либо своими силами латать дорожные дыры.

Источник: КТК

Отметим, согласно информации на официальном сайте компании, "Алматы Су" - государственное коммунальное предприятие Управления энергетики и коммунального хозяйства Алматы, созданное постановлением акимата в 2008 году.

"Алматы Су" занимается предоставлением услуг водоснабжения и водоотведения в южной столице.

К слову, по данным самой компании, впервые предприятие водоснабжения и водоотведения Алматы было создано в 1931 году. Сегодня система водоснабжения и водоотведения города является крупнейшей в стране и обслуживает более 1,5 млн жителей города и прилегающих районов области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2018428-za-chto-nalogi-platim-zhiteli-tsentra-almaty-okazalis-otrezany-ot-tsivilizatsii-video/