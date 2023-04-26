В Астане приостановили выпуск карт для бесплатного проезда школьников и льготников

Автобус. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Астане приостановлен выпуск и перевыпуск именных транспортных карт - у поставщика карт возникли проблемы с логистикой, сообщается на официальном сайте City Transportation Systems.

Как уточнили в компании, с 27 апреля будет приостановлен выпуск и перевыпуск именных (льготных и школьных) транспортных карт.

Сообщается, что в Центральной кассе будет осуществляться лишь прием документов на первичный выпуск и перевыпуск транспортных карт для школьников и льготных категорий граждан.

"После поставки транспортных карт, предназначенных для использования в электронной системе оплаты проезда, карты будут выпущены и доставлены по адресам заявителей бесплатно", - сообщили в CTS.

Астанчан предупредили, что заявки, оформленные онлайн на сайте Transcard.kz, будут обработаны после поставки карт.

"О возобновлении услуги по выпуску именных карт будет сообщено дополнительно. Приносим свои извинения за доставленные неудобства", - говорится в сообщении.

На сайте Transcard.kz говорится, что право бесплатного проезда по Астане и пригороду предоставляется следующим категориям граждан:

участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, и лицам, приравненным к ним; пенсионерам по возрасту и выслуге лет, а также получателям государственных социальных пособий по возрасту и по случаю потери кормильца, достигшим пенсионного возраста; многодетным матерям; многодетным семьям; инвалидам; детям-инвалидам до восемнадцати лет, в том числе одному из родителей (законных представителей).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2018414-v-astane-priostanovili-vypusk-kart-dlya-besplatnogo-proezda-shkolnikov-i-lgotnikov/