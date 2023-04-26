В Астане приостановили выпуск карт для бесплатного проезда школьников и льготников
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В Астане приостановлен выпуск и перевыпуск именных транспортных карт - у поставщика карт возникли проблемы с логистикой, сообщается на официальном сайте City Transportation Systems.
Как уточнили в компании, с 27 апреля будет приостановлен выпуск и перевыпуск именных (льготных и школьных) транспортных карт.
Сообщается, что в Центральной кассе будет осуществляться лишь прием документов на первичный выпуск и перевыпуск транспортных карт для школьников и льготных категорий граждан.
"После поставки транспортных карт, предназначенных для использования в электронной системе оплаты проезда, карты будут выпущены и доставлены по адресам заявителей бесплатно", - сообщили в CTS.
Астанчан предупредили, что заявки, оформленные онлайн на сайте Transcard.kz, будут обработаны после поставки карт.
"О возобновлении услуги по выпуску именных карт будет сообщено дополнительно. Приносим свои извинения за доставленные неудобства", - говорится в сообщении.
На сайте Transcard.kz говорится, что право бесплатного проезда по Астане и пригороду предоставляется следующим категориям граждан:
- участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, и лицам, приравненным к ним;
- пенсионерам по возрасту и выслуге лет, а также получателям государственных социальных пособий по возрасту и по случаю потери кормильца, достигшим пенсионного возраста;
- многодетным матерям;
- многодетным семьям;
- инвалидам;
- детям-инвалидам до восемнадцати лет, в том числе одному из родителей (законных представителей).
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2018414-v-astane-priostanovili-vypusk-kart-dlya-besplatnogo-proezda-shkolnikov-i-lgotnikov/