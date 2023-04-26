Зарплату начнут выплачивать родителям особых детей с 1 июля в Казахстане

Человек на коляске. Иллюстративное фото: pixabay.com

Глава Минтруда и социальной защиты населения в кулуарах мажилиса рассказала, какую поддержку получат от государства семьи, воспитывающие особых детей, передает корреспондент NUR.KZ.

Вопрос подняли журналисты. Они заявили, что родители детей с особыми потребностями просят сократить для них возраст выхода на пенсию.

Представители СМИ поинтересовались мнением министра по этому вопросу.

Тамара Дуйсенова сообщила, что встречалась и разговаривала с родителями, которые воспитывают детей с особыми потребностями.

"По индивидуальным помощникам: с 1 июля текущего года, в Социальном кодексе прописали, платим зарплату плюс выплачиваем обязательный пенсионный взнос.

Если при этом пятеро детей – в 53 года на пенсию уходят, если не 5 детей, то как все, в 61 год. Но выйдут они на пенсию – стажа нет, отчислений нет. И вопрос у них был о том, какую они пенсию будут получать", – сообщила министр.

Отметим, что индивидуальный помощник – это лицо, оказывающее социальные услуги по сопровождению лица с инвалидностью первой группы, имеющего затруднение в передвижении, и оказанию помощи при посещении объектов.

Такое определение дается в специальных правилах предоставления соцуслуг индивидуального помощника.

Медицинскими показаниями к предоставлению социальных услуг индивидуального помощника являются:

абсолютная слепота;

острота зрения на оба глаза до 0,03 с коррекцией;

значительно или резко выраженные вестибулярно-мозжечковые нарушения;

значительно или резко выраженный гиперкинетический амиостатический синдром;

паркинсонизм (значительно или резко выраженная акинетико-регидная форма);

значительно или резко выраженные: гемипарез, нижний парапарез, трипарез, обусловленные заболеваниями или последствиями травм;

гемиплегия, триплегия, параплегия;

значительно или резко выраженные нарушения функций кровообращения и дыхания (недостаточность кровообращения III стадии, коронарной недостаточности соответственно стенокардии IV-гo функционального класса, дыхательной недостаточности III степени в сочетании с легочно-сердечной недостаточностью II-III и III стадий и другие);

значительно или резко выраженные нарушения функции мочевыделительной системы (хроническая почечная недостаточность III-IV степени);

значительно или резко выраженные нарушения статодинамических функций организма с нарушением функции суставов III-IV степени;

ампутационные культи обеих верхних конечностей, не подлежащие протезированию и затрудняющие пользование средствами передвижения;

врожденные аномалии развития обеих верхних конечностей, не подлежащие протезированию и затрудняющие пользование средствами передвижения;

ампутационные культи обеих бедер, не подлежащие протезированию;

ампутационные культи обеих голеней, не подлежащие протезированию с выраженными функциональными нарушениями верхних конечностей, затрудняющим пользование средствами передвижения;

врожденные аномалии развития нижних конечностей с нарушением передвижения III третьей степени;

анкилозы в функционально невыгодном положении обеих тазобедренных или коленных суставов с нарушением функций суставов III-IV степени в сочетании с выраженными функциональными нарушениями верхних конечностей, затрудняющими пользование средствами передвижения;

значительно или резко выраженные контрактуры обеих тазобедренных или коленных суставов с нарушением функций суставов III-IV степени в сочетании с выраженными функциональными нарушениями верхних конечностей, затрудняющими пользование средствами передвижения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2018347-zarplatu-nachnut-vyplachivat-roditelyam-osobyh-detey-s-1-iyulya-v-kazahstane/