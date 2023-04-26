Обязать банки списывать кредиты, оформленные мошенниками, планируют в Казахстане

Кассир с деньгами. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Глава Агентства по регулированию и развитию финансового рынка в кулуарах мажилиса рассказала, как в стране планируют защищать казахстанцев от интернет-мошенников, передает корреспондент NUR.KZ.

Мадина Абылкасымова сообщила, что в настоящее время совместно с банками второго уровня и госорганами прорабатывается законодательный механизм по возмещению ущерба гражданам, пострадавшим от мошенников.

"Это может быть или оформление кредита мошенническим путем, или это может быть списание собственных средств заемщика. Вместе с тем, если нет решения суда, то такое возмещение со стороны финансовой организации не проводится.

Второе, очень важное: если сама информационная безопасность или информационные системы позволили снять средства с денег вкладчика, то есть это не вина вкладчика, мы хотим на законодательном уровне предусмотреть обязанность банка по возмещению ущерба", - заявила Абылкасымова.

По ее словам, для этого сейчас разрабатываются механизм и алгоритм, где четко будут прописаны все типологии мошеннических операций, требования к информационной безопасности, мобильным приложениям банков, которые должны будут соблюдаться.

"При нарушении этих требований будут соответствующие последствия для финансовых организаций", - резюмировала спикер.

В завершение она сообщила, что этот законопроект планируется внести в мажилис до конца июня текущего года.

Напомним, ранее мы рассказывали о нескольких популярных способах мошенничества с банковскими картами в Казахстане. Отметим, что для того, чтобы украсть деньги с банковской карты, мошенникам необязательно иметь ее на руках - достаточно будет копирования или кражи данных.

Одной из самых распространенных категорий злоумышленников являются телефонные-мошенники. Они звонят казахстанцам по телефону, придумывают складную историю и стараются сразу же "уболтать" свою жертву. Их главная цель - завладеть персональной и платежной информацией граждан и получить доступ к их деньгам. Как защититься от таких мошенников, читайте здесь.

В начале апреля казахстанские банки сделали совместное заявление о новом виде финансового мошенничества. Они предостерегли граждан и посоветовали им быть более бдительными.

Добавим, что мошенничество, согласно статье 190 УК РК, – это хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.

В лучшем случае оно наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,4 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

При этом наказание увеличивается до 4 тыс. МРП (13,8 млн тенге), привлечения к общественным работам на срок до 1 тыс. часов, либо ограничением/лишением свободы на срок до 4 лет, если мошенничество совершено:

группой лиц по предварительному сговору;

лицом с использованием своего служебного положения;

путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы;

в сфере государственных закупок.

Если злоумышленники провернули аферу в крупном размере или в отношении нескольких человек, то преступление наказывается ограничением свободы на срок от 3 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

"Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены:

преступной группой;

в особо крупном размере, –

наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без такового", – говорится в тексте УК РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2018312-banki-hotyat-obyazat-vozmeschat-uscherb-vkladchikam-zhertvam-moshennikov-v-kazahstane/