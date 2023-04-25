Дополнительные автобусы запустили в Алматы в Родительский день

Автобус. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

В Родительский день, 25 апреля, в Алматы с 7 часов утра до 8 часов вечера будут курсировать дополнительные автобусы. Об этом сообщили в акимате города, передает NUR.KZ.

Сообщается, что дополнительным транспортом будет усилен маршрут №88 "Улица Кунаева – Западное кладбище".

Кроме того, будут запущены два дополнительных маршрута по направлениям "ЖД вокзал Алматы-1 – Западное кладбище" и "ЖД мост Алматы-1 – кладбище Нижняя пятилетка".

"Перевозчиками будет осуществлен стопроцентный выпуск автобусов на маршрутах, которые курсируют возле кладбищ, а именно: №7, 13, 30, 31, 40, 50, 56, 57, 63, 69, 72, 74, 77, 80, 100", - говорится в сообщении ведомства.

Родительский день

Как сообщает Life.ru, Радоница, или родительский день, - первый вторник после Пасхи. В этот день, согласно церковной традиции, в храмах проводят заупокойную службу, люди едут на кладбища, молятся об умерших.

Предполагается, что название праздника произошло от слова "радость". Люди не просто поминают своих умерших близких, а делятся с ними радостью Пасхи с надеждой на воскресение и вечную жизнь.

Считается, что самым главным и важным для христиан в этот день является молитва, которую обязательно нужно вознести за усопших.

Но кроме этого верующим следует:

посетить церковную службу, а после нее - кладбище;

отнести в храм еду и пожертвования, можно и просто раздать нуждающимся;

прибраться на могилах родных. Если это было сделано раньше, то достаточно просто съездить и помянуть;

поминать за столом нужно не на кладбище, а дома. По традиции на Радоницу готовятся кутья, блины и блюда, которые особенно любил усопший;

вспоминать об умерших, делиться историями о них. Это нужно, чтобы память о человеке сохранялась.

Работать и решать бытовые вопросы в Радоницу не запрещается.

Однако есть и ряд запретов, которые, как пишет издание, необходимо соблюдать в Родительский день:

одно из самых важных табу - в этот день на кладбище нужно читать литию или акафист об упокоении умерших, но нельзя при этом есть и пить алкоголь. Если еду все же принесли, то лучше отдать нуждающимся;

нельзя также оставлять пищу на могилах. Это пережиток язычества, недопустимый православной церковью;

ни в коем случае нельзя лить на могилу алкоголь;

пусть в Радоницу и нужно вспоминать умерших, однако грустить и печалиться нельзя - этот праздник создан для радости;

согласно народным приметам, работать в огороде и в целом как-то тревожить землю в этот день запрещено.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2018112-dopolnitelnye-avtobusy-zapustili-v-almaty-v-roditelskiy-den/