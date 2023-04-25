Дополнительные автобусы запустили в Алматы в Родительский день
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В Родительский день, 25 апреля, в Алматы с 7 часов утра до 8 часов вечера будут курсировать дополнительные автобусы. Об этом сообщили в акимате города, передает NUR.KZ.
Сообщается, что дополнительным транспортом будет усилен маршрут №88 "Улица Кунаева – Западное кладбище".
Кроме того, будут запущены два дополнительных маршрута по направлениям "ЖД вокзал Алматы-1 – Западное кладбище" и "ЖД мост Алматы-1 – кладбище Нижняя пятилетка".
"Перевозчиками будет осуществлен стопроцентный выпуск автобусов на маршрутах, которые курсируют возле кладбищ, а именно: №7, 13, 30, 31, 40, 50, 56, 57, 63, 69, 72, 74, 77, 80, 100", - говорится в сообщении ведомства.
Родительский день
Как сообщает Life.ru, Радоница, или родительский день, - первый вторник после Пасхи. В этот день, согласно церковной традиции, в храмах проводят заупокойную службу, люди едут на кладбища, молятся об умерших.
Предполагается, что название праздника произошло от слова "радость". Люди не просто поминают своих умерших близких, а делятся с ними радостью Пасхи с надеждой на воскресение и вечную жизнь.
Считается, что самым главным и важным для христиан в этот день является молитва, которую обязательно нужно вознести за усопших.
Но кроме этого верующим следует:
- посетить церковную службу, а после нее - кладбище;
- отнести в храм еду и пожертвования, можно и просто раздать нуждающимся;
- прибраться на могилах родных. Если это было сделано раньше, то достаточно просто съездить и помянуть;
- поминать за столом нужно не на кладбище, а дома. По традиции на Радоницу готовятся кутья, блины и блюда, которые особенно любил усопший;
- вспоминать об умерших, делиться историями о них. Это нужно, чтобы память о человеке сохранялась.
Работать и решать бытовые вопросы в Радоницу не запрещается.
Однако есть и ряд запретов, которые, как пишет издание, необходимо соблюдать в Родительский день:
- одно из самых важных табу - в этот день на кладбище нужно читать литию или акафист об упокоении умерших, но нельзя при этом есть и пить алкоголь. Если еду все же принесли, то лучше отдать нуждающимся;
- нельзя также оставлять пищу на могилах. Это пережиток язычества, недопустимый православной церковью;
- ни в коем случае нельзя лить на могилу алкоголь;
- пусть в Радоницу и нужно вспоминать умерших, однако грустить и печалиться нельзя - этот праздник создан для радости;
- согласно народным приметам, работать в огороде и в целом как-то тревожить землю в этот день запрещено.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2018112-dopolnitelnye-avtobusy-zapustili-v-almaty-v-roditelskiy-den/