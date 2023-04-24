Слухи об отключении интернета в Павлодарской области на 2 недели прокомментировали в УЦТ

Рабочий стол. Иллюстративное фото: pixabay.com

Слухи о полном отключение интернета в Павлодарской области на две недели опровергли в управлении цифровых технологий региона. Комментарий появился на официальной Instagram-странице ведомства.

Сообщается, что ранее в социальных сетях появилась информация о том, что якобы с 26 апреля по 10 мая в Павлодарской области полностью отключат интернет.

По данным Pavlodarnews, в распространенном в Сети сообщении неизвестная женщина рассказала, что в один из магазинов Павлодара принесли уведомление о том, что "с 26 апреля по 10 мая не будет интернета вообще. Владельцы электронных кассовых аппаратов должны воспользоваться калькуляторами и весами".

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Однако в областном управлении цифровых технологий опровергли информацию об отключении глобальной Сети.

"Данная информация не соответствует действительности. По состоянию на 24 апреля 2023 года, информационно-телекоммуникационная инфраструктура всех операторов связи работает в штатном режиме.

Настоятельно просим вас доверять информации из достоверных источников и не распространять фейки", – говорится в сообщении ведомства.

Напомним, что в Казахстане предусмотрена уголовная ответственность за распространение ложной информации.

Согласно статье 274 УК РК, распространение заведомо ложной информации, создающей опасность нарушения общественного порядка или причинения существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства, наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (345 тыс. тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до четырехсот часов, либо ограничением свободы на срок до одного года, либо лишением свободы на тот же срок.

Согласно части 2 этой статьи, то же деяние, совершенное:

группой лиц по предварительному сговору; лицом с использованием своего служебного положения; с использованием средств массовой информации или сетей телекоммуникаций, –

наказывается штрафом в размере до 3 тыс. МРП (10 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2017918-sluhi-ob-otklyuchenii-interneta-v-pavlodarskoy-oblasti-na-2-nedeli-prokommentirovali-v-utst/