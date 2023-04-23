Жителей Актау попросили не паниковать 25 апреля

Громкоговорители. Иллюстративное фото: pexels.com

Во вторник утром в Актау собираются провести проверку системы оповещения. В связи с этим жителей и гостей города попросили сохранять спокойствие, передает Lada.kz.

В акимате Актау сообщили, что при предстоящей проверке через электросирену будет подаваться звуковой сигнал "Внимание всем!". Сообщается, что данная проверка системы оповещения будет проведена 25 апреля в 10:00.

В связи с этим жителей и гостей города попросили сохранять спокойствие.

Сигнал оповещения "Внимание всем!" – единый сигнал оповещения, передаваемый посредством сирен или других сигнальных средств, для привлечения внимания населения при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций. Об этом говорится в правилах организации системы оповещения гражданской защиты и оповещения населения, государственных органов при ЧС в мирное и военное время. Соответствующий документ опубликован на сайте ИПС "Адилет".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2017893-zhiteley-aktau-poprosili-ne-panikovat-25-aprelya/