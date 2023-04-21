Компаниям, берущим на работу подростков, МВД предложило предоставлять льготы

Подростки. Иллюстративное фото: pixabay.com

Вице-министр внутренних дел Игорь Лепеха на заседании комитета по социально-культурному развитию при мажилисе предложил новую меру поддержки подростков, передает корреспондент NUR.KZ.

Лепеха отметил, что одной из основных причин преступности среди несовершеннолетних является отсутствие их трудовой и социальной занятости.

По его словам, практика показывает, что больше половины подростков, совершивших преступления, нигде не учились и не работали.

"Этот вопрос особенно актуален для сельской молодежи. На селе необходимо создать условия для развития молодежи, их воспитания и досуга.

Одним из вариантов решения этой проблемы могло бы стать предоставление льгот предприятиям, привлекающим к работе старшеклассников и студентов во время летних каникул", – отметил он.

Спикер уверен, что данная мера также позволит обеспечить занятость подростков и положительно повлияет на коррекцию поведения молодежи.

На этом же заседании вице-министр внутренних дел рассказал, какое наказание ждет семейных дебоширов в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2017764-trudom-predlozhilo-mvd-borotsya-s-podrostkovoy-prestupnostyu/