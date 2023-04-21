Подачу воды в двух районах Алматы временно ограничили из-за аварии

Вода из крана. Иллюстративное фото: pexels.com

В ряде домов в Жетысуском и Турксибском районах Алматы ограничили подачу воды в связи с аварийной ситуацией, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата города.

"В связи с аварийной ситуацией на сетях холодного водоснабжения временно ограничена подача воды в часть жилых массивов Жетысуского и Турксибского районов", – сообщили в акимате Алматы.

Кроме того, сообщается, что сегодня с 16:00 для выполнения аварийных работ будут временно перекрыты для проезда автотранспорта две полосы проезжей части по проспекту Рыскулова в районе пересечения с улицей Герцена в западную сторону движения.

Улицы. Скриншот: yandex.kz/maps

Временно ограничена подача воды в административные здания и домостроения, расположенные в контуре улиц:

проспект Суюнбая – проспект Рыскулова – Шемякина – Хмельницкого;

проспект Рыскулова – Парковая – Кулыншак – Баишева.

Водоснабжение указанных массивов планируется возобновить сегодня до 23:00, рассказали в акимате.

"Аварийными бригадами ГКП "Алматы Су" выполняются восстановительные работы на поврежденном магистральном водоводе Д=500 мм, проложенном по улице Герцена. Для ликвидации аварийной ситуации задействовано 12 единиц техники", – говорится в сообщении.

Отмечается, что магистральный водопровод, проходящий по улице Герцена, введен в эксплуатацию в 1962 году и уровень физического износа трубопровода за более чем 60 лет функционирования в системе водоснабжения города достиг критического уровня.

"Существующая инженерная инфраструктура города Алматы характеризуется значительным износом как сетей, так и оборудованием объектов. Протяженность сетей водоснабжения составляет 3528 км, из них 1941,2 км сетей требуют замены (55,8% от общей протяженности)", – сообщили в акимате.

Телефоны диспетчерской службы АО "Алматы су", как сообщили в акимате Алматы, следующие:

274 66 66;

+7 771 852 91 01.

В конце марта жителей Астаны призвали экономить воду. Наряду с этим стало известно, что из-за роста населения столицы и интенсивной застройки в городе наблюдается дефицит проектных мощностей по производству питьевой воды.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2017746-podachu-vody-v-dvuh-rayonah-almaty-vremenno-ogranichili-iz-za-avarii/