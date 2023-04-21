Работу Службы госохраны показали на эпичном видео

Служба госохраны. Кадр из видео: t.me/bort_01

Сегодня, 21 апреля, в Казахстане отмечается День Службы государственной охраны. В честь этого дня в Telegram-канале "БОРТ №1" поделились захватывающими кадрами бойцов и сотрудников СГО.

Как напомнили авторы поста, в 2014 году Служба охраны президента РК (СОП РК) и Республиканская гвардия РК слились воедино и стали называться Службой государственной охраны РК (СГО РК).

"Поздравляем сотрудников СГО с профессиональным праздником и желаем успехов в их нелегкой, но ответственной и благородной службе", – гласит сообщение.

По такому случаю в Telegram-канале поделились эксклюзивными кадрами.

"Ну и по такому случаю делимся с вами эксклюзивным видео, которое вы точно не каждый день встретите на просторах соцсетей", – утверждают авторы поста.

Автором видеоролика оказался известный в Казахстане мобилограф Кыран Талапбек. На своей личной странице в Instagram он выложил эти же кадры, поздравив Службу госохраны с 31-летием.

"2012 год. 12 ноября. Я впервые взял в руки телефон, сфотографировал окрестности и разместил свое первое фото в Instagram. В то время я даже не осознавал, что занимаюсь мобилографией. Спустя 11 лет, 3812 дней, в том же Instagram появился еще один новый пост – Кырану и его команде разрешили заснять работу ребят, охраняющих нашего президента. Поздравляем Службу госохраны с 31-летием!" – прокомментировал пост мобилограф.

Служба государственной охраны Республики Казахстан (СГО РК) – специальный государственный орган, непосредственно подчиненный и подотчетный президенту Казахстана, говорится на официальном сайте Службы. СГО относится к силам обеспечения национальной безопасности РК, а также выполняет функции службы охраны президента Казахстана и Республиканской гвардии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2017735-rabotu-sluzhby-gosohrany-pokazali-na-epichnom-video/