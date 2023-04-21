Человека подбросили в приют для кошек и собак в Балхаше (видео)

Анастасия Септ и Александр Матюхин. Фото: astanatv.kz

В балхашский приют для животных неизвестные подбросили мужчину - его привезли на машине и оставили у ворот приюта. При себе у него было ни документов, ни денег, передает телеканал "Астана".

Как сообщает телеканал, история Александра Матюхина потрясла Карагандинскую область. Мужчину, истощенного и полуслепого, нашли зоозащитники центра "Человек и питомец" у ворот приюта, куда его привезли неизвестные и бросили. Мужчина оказался бездомным пенсионером, у него не было ни денег, ни документов.

Как выяснилось, много лет Александр отработал на зимовке скотником, затем в Балхаше - сторожем на автостоянках. Хозяин последней, по словам самого Александра, решил открыть автодело, а сторож оказался ему не нужен, поэтому мужчину вместе с вещами просто высадили рядом с приютом для животных, передает телеканал.

Руководитель центра "Человек и питомец" Анастасия Септ привела пенсионера в порядок, помогла восстановить документы. Благодаря ей, Александр впервые за много лет попал к врачу.

"Им были утеряны документы и пенсионная карточка. Мы прошли обследование медицинское. Оно показало, что у дяди Саши закрытая форма туберкулеза, его направляют в тубдиспансер в Темиртау", - поделилась Анастасия.

В полиции сообщили, что мужчина ни к кому претензий не имеет.

"Претензий ни к кому не имеет. Установлено, что у него нет при себе документов. Сотрудниками миграционной службы города Балхаш он документирован.

В настоящее время помещен в центр временной адаптации и реабилитации. После получения документов направлен в больницу", - сообщили в пресс-службе полиции Карагандинской области.

В полиции отметили, что документы делают в ускоренном режиме. После лечения пенсионер отправится жить в дом престарелых.

Что делать при утере документов

Как сообщается на официальном сайте Gov.kz, восстановить документы сейчас совсем не сложно. В большинстве случаев для получения дубликата утерянного документа нужно лишь посетить ЦОН, заполнить заявление и при необходимости оплатить госпошлину.

Ключевым документом, который требуется для получения других, является удостоверение личности. Если в числе других документов вы потеряли удостоверение, то его необходимо восстановить в первую очередь.

В случае утраты или кражи удостоверения личности, вы можете обратиться в любой ЦОН со следующими документами.

В случае утраты:

письменное заявление о восстановлении удостоверения личности с указанием обстоятельств утраты;

квитанция об оплате госпошлины (стоимость – 0,2 МРП) либо документ, подтверждающий освобождение от оплаты госпошлины;

паспорт гражданина Республики Казахстан (при наличии).

В случае кражи:

талон-уведомление из органа уголовного преследования, принявшего заявление о краже либо хищении удостоверения личности;

квитанция об оплате госпошлины (стоимость – 0,2 МРП) либо документ, подтверждающий освобождение от оплаты госпошлины;

паспорт гражданина Республики Казахстан (при наличии).

Добавим также, что в Казахстане действуют благотворительные фонды, оказывающие поддержку гражданам, оказавшимся в сложной ситуации. Узнать номера телефонов и адреса фондов можно здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2017653-cheloveka-podbrosili-v-priyut-dlya-koshek-i-sobak-v-balhashe-video/